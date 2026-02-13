 |  Giriş 
Avrupa Parlamentosu 2040’a kadar emisyonların %90 azaltılması hedefini onayladı

Cuma, 13 Şubat 2026 12:33:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Parlamentosu, parlamento üyelerinin oylarıyla Avrupa Birliği’nin 2040 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 yılındaki seviyelere kıyasla %90 azaltmasını zorunlu kılan yeni ve bağlayıcı iklim hedefini onayladığını duyurdu. Söz konusu düzenlemenin, AB’nin 2050 yılına kadar iklim nötr olma çabasının bir parçası olduğuna, aynı zamanda mevcut 2030 ve 2050 hedefleri arasında yeni bir ara iklim hedefi oluşturduğuna dikkat çekildi.

Karbon kredileri ve emisyon azaltımlarına yönelik esneklik artırılıyor

Güncellenen mevzuatın, üye devletlere 2040 yılı hedefini karşılamada ilave esneklik sağladığı belirtildi. 2036 yılından itibaren gerekli emisyon azaltımının yaklaşık %5’lik kısmının, yüksek kalite uluslararası karbon kredileri kullanılarak gerçekleştirilebileceği belirtildi. Bu oranın, Avrupa Komisyonunun başlangıçtaki teklifine kıyasla %2 daha yüksek olduğu aktarıldı. Ayrıca söz konusu kredilerin AB’nin stratejik çıkarlarıyla çelişen projeleri desteklemesini engelleyecek koruma mekanizmaları getirildiği de vurgulandı.

Bununla birlikte yasanın, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında azaltılması zor olan emisyonların dengelenmesi için kalıcı karbon gideriminin kullanılmasına olanak tanıyacağı dile getirildi. Öte yandan maliyetlerin düşürülmesi ve rekabetçiliğin korunması için hem sektörlerde hem de politikalarda esnekliğin artırılacağı ifade edildi.

ETS 2’nin başlangıcı ertelendi, düzenli değerlendirme zorunluluğu getirildi

Revizyon kapsamında binalar ve kara yolu taşımacılığındaki yakıt kullanımından kaynaklanan emisyonları kapsayan ETS 2 sisteminin başlangıç tarihinin 2027’den 2028’e ertelendiği paylaşıldı.

Avrupa Komisyonunun, 2040 yılı hedefine yönelik ilerlemeyi iki yılda bir değerlendireceğinin ve bu değerlendirmelerde güncel bilimsel veriler, teknolojik gelişmeler, enerji fiyatları ve sanayi rekabetçiliği gibi faktörleri dikkate alacağının altı çizildi. Çıkan sonuçlara bağlı olarak komisyonun, hedeflerde düzenlemeler yapabileceğine veya ek destek mekanizmaları önerebileceğine dikkat çekildi.

Yasada yapılan revizelerin Avrupa Konseyinin onayı ve AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasının ardından 20 gün içinde yürürlüğe gireceği bildirildi. Mevcut İklim Yasası, 2030 yılı için emisyonların %55 düşürülmesini zorunlu kılıyor.


