 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Almanya,...

Almanya, Salzgitter’in Salcos projesi için ek 322 milyon €’luk fonu onayladı

Salı, 24 Şubat 2026 10:33:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Federal Ekonomi ve İklim Bakanlığı (BMWK) ile Aşağı Saksonya yönetimi, Alman çelik üreticisi Salzgitter AG’nin Salcos yeşil çelik projesi için kamu finansmanını 322 milyon € artırma kararı aldı.

Kamu desteği 1,32 milyar € seviyesine yükseldi

Söz konusu adımın Almanya’nın en büyük entegre tesisinde çelik üretimini karbonsuzlaştırma adına yürütülen projeye devam edilmesi ve proje kapsamındaki hedefleri büyütmekten ziyade hayata geçirilmesini amaçladığı, projenin ilk genişleme aşaması için sağlanan toplam desteğin yaklaşık 1,32 milyar € seviyesine yükseldiği ifade edildi. Bakanlık ayrıca finansmanın üçte ikisinin federal hükümet, üçte birinin ise Aşağı Saksonya tarafından karşılanacağını bildirdi.

Salcos projesinde hedef: %95’e varan emisyon azaltımı

Salcos projesi yeşil hidrojen ve doğrudan indirgeme yöntemi kullanımıyla karbon emisyonlarını %95’e kadar düşürerek çelik üretimi yapmayı öngörüyor. Projenin ilk aşaması 100 MW kapasiteli bir elektrolizör, bir doğrudan indirgeme tesisi ve bir elektrik ark ocağından oluşuyor. Bu tesislerin 2027’den itibaren devreye alınması planlanıyor.

Alman basınında yer alan haberlerde söz konusu finansmanın Salzgitter’in üstlendiği dönüşümün takvime uygun şekilde ilerlemesini sağlamak ve küresel iklim politikaları ile sanayi dönüşümü sürecinde Alman çeliğinin rekabet gücünü artırmak açısından kritik bir destek olduğu vurgulandı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Yatırım Salzgitter 

Benzer Haber ve Analizler

Salzgitter piyasa koşullarındaki zorluklar nedeniyle yeşil çelik projesini erteliyor

19 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları gücünü korurken, başlıca satış rotalarında talep zayıf kaldı

24 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin sıcak rulo sac piyasası tatilin ardından yavaş, görünüm aşağı yönlü

24 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel inşaat demiri ve kütük fiyatları tatilin ardından sınırlı miktarda gevşedi

24 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 24 Şubat, 2026

24 Şub | Hurda ve Hammadde

Almanya’da yerel hurda fiyatları Şubat’ta arttı, Mart görünümü belirsiz

24 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 9. Hafta, 2026

24 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Çemtaş'ın net zararı 2025 yılında artarken, satış geliri düştü

24 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de resmi yerel ticari profil fiyatları dolar bazında düşmeye devam ediyor

24 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2026’nın Şubat ayında %2,1 azaldı

24 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis