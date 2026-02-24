Almanya, Salzgitter’in Salcos projesi için ek 322 milyon €’luk fonu onayladı

Almanya Federal Ekonomi ve İklim Bakanlığı (BMWK) ile Aşağı Saksonya yönetimi, Alman çelik üreticisi Salzgitter AG’nin Salcos yeşil çelik projesi için kamu finansmanını 322 milyon € artırma kararı aldı.

Kamu desteği 1,32 milyar € seviyesine yükseldi

Söz konusu adımın Almanya’nın en büyük entegre tesisinde çelik üretimini karbonsuzlaştırma adına yürütülen projeye devam edilmesi ve proje kapsamındaki hedefleri büyütmekten ziyade hayata geçirilmesini amaçladığı, projenin ilk genişleme aşaması için sağlanan toplam desteğin yaklaşık 1,32 milyar € seviyesine yükseldiği ifade edildi. Bakanlık ayrıca finansmanın üçte ikisinin federal hükümet, üçte birinin ise Aşağı Saksonya tarafından karşılanacağını bildirdi.

Salcos projesinde hedef: %95’e varan emisyon azaltımı

Salcos projesi yeşil hidrojen ve doğrudan indirgeme yöntemi kullanımıyla karbon emisyonlarını %95’e kadar düşürerek çelik üretimi yapmayı öngörüyor. Projenin ilk aşaması 100 MW kapasiteli bir elektrolizör, bir doğrudan indirgeme tesisi ve bir elektrik ark ocağından oluşuyor. Bu tesislerin 2027’den itibaren devreye alınması planlanıyor.

Alman basınında yer alan haberlerde söz konusu finansmanın Salzgitter’in üstlendiği dönüşümün takvime uygun şekilde ilerlemesini sağlamak ve küresel iklim politikaları ile sanayi dönüşümü sürecinde Alman çeliğinin rekabet gücünü artırmak açısından kritik bir destek olduğu vurgulandı.