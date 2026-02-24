BMW elektrikli araç üretiminde thyssenkrupp’un düşük emisyonlu çeliğini kullanmaya başlıyor

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, bu yıldan itibaren BMW Group’a düşük emisyonlu bluemint® çeliğinden tedarik etmeye başlayacağını duyurdu. Söz konusu adım, otomotiv değer zinciri genelinde emisyonların düşürülmesine yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bluemint® çeliğin, BMW’nin elektrikli iX3 modelinin dış gövde panelleri, iç aksamı ve akü yuvası dahil olmak üzere önemli bölümlerinde kullanılacağı ifade edildi. Yüksek oranda geri dönüştürülmüş malzeme içeren bluemint® çeliğin, geleneksel yöntemlerle üretilen çeliğe kıyasla emisyonlarda düşüş sağladığı ve bu düşüşün TÜV Süd tarafından sertifikalandırıldığı aktarıldı.

Düşük emisyonlu çelik otomotiv yüzey standartlarını karşılıyor

Otomotivlerin dış gövde panellerinde yüzey kalitesi ve şekillendirilebilirlik gereklilikleri nedeniyle demir cevheri bazlı birincil çelik kullanımının gerektiği dile getirildi. Thyssenkrupp, bluemint® çeliğin görünür araç parçalarının yüzey kalite standartlarını karşılayabildiğine dikkat çekti.

Söz konusu çeliğin, yüksek fırın rotasıyla üretildiği ancak üretimde kullanılan demir cevherinin bir kısmının işlenmiş hurda ile ikame edildiği dile getirildi. Bu sayede koklaşabilir taş kömürü tüketimi ve buna bağlı emisyonlar azaltılırken, gerekli mekanik performans ve yüzey kalitesinin korunduğu vurgulandı.

Thyssenkrupp’un karbon nötr dönüşümünün parçası

Öte yandan bluemint® çeliğin, thyssenkrupp Steel’in karbonsuzlaşma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturduğu paylaşıldı. Bu strateji kapsamında hidrojen kullanımına uygun yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgeme tesisinin devreye alınmasının planlandığı ve böylelikle emisyonların yıllık 3,5 milyon mt azaltılmasının beklendiği ifade edildi. Thyssenkrupp ayrıca 2045 yılına kadar tüm ürün portföyünü bluemint® çelik ürünlerine geçirmeyi hedeflediğini bildirdi.