Çek Cumhuriyeti rekabet endişeleri nedeniyle karbon fiyatlarına üst sınır getirilmesini ve ETS 2’nin ertelenmesini istiyor

Perşembe, 05 Şubat 2026 11:38:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ın haberine göre Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiš, Avrupa Birliği’ne karbon tahsisat fiyatlarına üst sınır getirilmesi ve AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) ikinci aşamasının ertelenmesi çağrısında bulundu.

AB liderlerine gönderdiği mektupta Babiš, yüksek karbon fiyatlarının Avrupa genelinde enerji maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını ve sanayinin rekabet gücünü zayıflattığını belirtti. Karbon tahsisat fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesinin sanayi üretiminin AB dışına kaymasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

ETS 2 uygulamasının 2030’a ertelenmesi önerildi

Çek Cumhuriyeti hükümetinin, özellikle ETS’nin kapsamının genişletilmiş hali olarak bilinen ETS 2’nin en erken 2030 yılına kadar ertelenmesini talep ettiği dile getirildi. ETS 2 ile birlikte karbon fiyatlandırmasının, bina ve ulaşım gibi sektörleri de kapsaması planlanıyor. Sistemin başlangıç tarihi önceden 2027’den 2028 yılına ertelenmişti.

Babiš, karbon fiyatlarındaki artışların sınırlandırılmasının sanayi faaliyetlerinin sürdürülmesine yardımcı olacağını ve AB iklim politikalarını koruyacağını kaydetti.

AB karbon piyasası iklim politikasının temelini oluşturuyor

2005 yılında yürürlüğe giren ETS’nin, AB’nin temel iklim politikası aracı olmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Sistem kapsamında elektrik üreticileri ve sanayi şirketlerinin, salınan her metrik ton karbon dioksit için emisyon izni satın alma zorunluluğu bulunuyor. Böylelikle şirketler, daha temiz teknolojilere ve düşük emisyonlu üretim süreçlerine yatırım yapmaya teşvik ediliyor.

İzin satışlarından elde edilen gelirlerin bir bölümü AB üyesi devletlere aktarılırken, ek kaynakların iklim ve karbonsuzlaşma projelerinin finansmanında kullanıldığı paylaşıldı. 2 Şubat tarihinde karbon tahsisat fiyatları yaklaşık 81€/mt seviyesinden işlem görürken, Ocak ayında yaklaşık 90€/mt seviyesine kadar yükseldiğine dikkat çekildi.

AB ülkeleri arasında karbon fiyatlandırması konusunda görüş ayrılığı

Polonya başta olmak üzere bazı AB ülkelerinin, karbon fiyatlarının talepten ziyade finansal piyasadaki spekülasyonlar sebebiyle yükselebileceği ve kontrolsüz fiyat artışlarının hem ekonomik istikrarı hem de endüstriyel rekabet gücünü zayıflatabileceği endişesini dile getirdiği aktarıldı.

Buna karşılık diğer üye devletlerin ise karbon fiyatlarının yüksek kalmasını desteklediği, ayrıca yüksek fiyatların karbonsuzlaşmayı hızlandırmak ve AB’nin uzun vadeli iklim hedeflerine ulaşmak için kritik önem taşıdığı görüşünde olduğu ifade edildi.


