ArcelorMittal Poland yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için Bytom’da 1 MW’lık güneş enerjisi santrali devreye aldı

Cuma, 13 Şubat 2026 12:01:27 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal Poland, enerji verimliliğini artırma ve operasyonlarında yenilenebilir enerjinin payını yükseltme çalışmaları kapsamında Bytom tesisinde 1 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin inşasının tamamlandığını duyurdu.

Polonya merkezli güneş enerjisi şirketi Quanta Energy tarafından gerçekleştirilen projenin toplam 1.692 adet fotovoltaik panelden oluştuğu ifade edildi. Üretilen elektriğin doğrudan tesisin üretim altyapısına aktarılarak sac kesme makineleri, gezer vinç ve forklift şarj istasyonları gibi ekipmanların enerji ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

Elektriğin büyük bir kısmı doğrudan tesiste kullanılacak

Yaz aylarında üretimin zirve yaptığı dönemlerde santralde üretilen elektriğin %90’a kadar olan kısmının doğrudan tesiste kullanılmasının beklendiği bildirildi.

ArcelorMittal SSC Poland Genel Müdürü Rafał Nawrat, yeşil enerji yatırımlarının şirketin karbon ayak izini azaltmayı, enerji verimliliğini artırmayı ve rekabetçiliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Quanta Energy CEO’su Piotr Grzybczak ise projenin istikrarlı ve öngörülebilir bir enerji arzı sağladığını, işletme maliyetlerini düşürdüğünü ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı dayanıklılığı artırdığını ifade etti.

Güneş enerjisi santralinin inşasında ArcelorMittal’in, zorlu endüstriyel ortamlarda yüksek korozyon direnci ve dayanıklılık sunan Magnelis® metalik kaplamalı çeliğinin kullanıldığı ve çeliğin Bytom tesisinde üretildiği vurgulandı.


