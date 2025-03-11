ABD çelik sektörü temsilcileri Trump’ın vergi politikalarını destekliyor

ABD çelik sektörünü temsil eden beş kuruluş dün Başkan Donald Trump'a, çelik ithalatına %25 oranında vergi uygulanması ve 232. Madde vergilerinde bazı ülkelere tanınan muafiyetin kaldırılmasını şiddetle desteklediklerini ifade eden bir mektup iletti.

Bu kapsamda Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), ABD Çelik İmalatçıları Birliği (SMA), Kuzey Amerika Vasıflı Çelik Sanayi (SSINA), ABD Çelik Yapılar Enstitüsü (AISC) ve ABD OCTG Boru Üreticileri Birliği (USOMA), çelik sektörü olarak 232. Madde vergilerini desteklediklerini ve “bazı ülkeler tarafından vergilerden kaçınmak için suistimal edilen muafiyet uygulamasının yürürlükten kaldırılmasını" doğru bulduklarını belirtti.

2018'de Başkan Trump çelik ithalatına %25 ve alüminyum ithalatına %10 vergi getirmişti. 2020 yılında bu vergiler çelik ve alüminyum için belirli türev ürünleri kapsayacak şekilde genişletildi. Bu yıl 10 Şubat tarihinde ise Trump, Rusya hariç tüm ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi uygulanacağını duyurdu ve belirli ürünlerin muaf tutulması uygulamasını yürürlükten kaldırdı. Rusya çıkışlı ürünler için %200'lük vergi sabit kalırken, tüm kotalar, ülke bazındaki muafiyetler ve genel muafiyetler 12 Mart tarihinde yeni uyguluma yürürlüğe girdiğinde ortadan kalkacak.

Sektör temsilcileri Trump’a ilettikleri mektupta 2018 yılında devreye alınan vergilerin ABD çelik sektörünün atıl durumdaki tesisleri yeniden faaliyete geçirmesine, işten çıkarılan çalışanları yeniden işe almasına ve yeni ve iyileştirilmiş tesislere onlarca milyar dolar yatırım yapılmaya başlanmasına olanak tanıdığını belirtti.

Mektupta, “Son yıllarda vergilere ilişkin birçok ülke ve ürüne muafiyet tanınması 232. Madde vergilerinin etkisini azalttı. Bu durum ve küresel piyasadaki üretim fazlası, hem çelik ürünlerin hem de türev ürünlerin ithalatında artışa yol açtı ve ABD’nin çelik sektörü ile ulusal güvenliğini tehdit ediyordu,” ifadelerine yer verildi.