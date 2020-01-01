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Tokyo Steel yerel sıcak sac fiyatlarını kısıtlı arz nedeniyle 92$/mt artırdı

Japonya’nın başlıca çelik üreticilerinden Tokyo Steel, yeni yerel çelik fiyatlarını açıkladı.

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