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< Yassı Ürünler ve Slab

SSAB, Nucor’un levha fiyatlarında yaptığı artışı takip etti

Dün ABD yerel levha piyasasında SSAB fiyatlarını hemen geçerli olmak üzere 165-220$/mt yükseltti.

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