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ABD’nin rulo levha ithalatı 2025’in Nisan ayında %31,9 geriledi

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 10:29:48 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %31,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %41,2 düşüşle 56.928 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 61,8 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 86,8 milyon $’a kıyasla 40,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 33.884 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 44.745 mt’a kıyasla 33.436 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 9.394 mt ile Meksika, 6.364 mt ile Güney Kore, 2.915 mt ile İsveç, 2.687 mt ile Hollanda ve 1.621 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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