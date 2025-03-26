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ABD’nin rulo levha ithalatı Ocak’ta aylık %32,6 yükseldi

Çarşamba, 26 Mart 2025 09:47:13 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %32,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %9,2 artışla 134.770 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 77,5 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 113,9 milyon $’a kıyasla 102,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 71.278 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 65.002 mt’a kıyasla 70.863 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 21.239 mt ile Meksika, 13.377 mt ile Güney Kore, 12.041 ile Hollanda ve 5.177 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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