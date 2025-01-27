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ABD’nin rulo levha ithalatı Kasım'da aylık %49,3 azaldı

Pazartesi, 27 Ocak 2025 09:51:56 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %49,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %42,2 düşüşle 64.560 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 77,2 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 75,9 milyon $’a kıyasla 52,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 59.102 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 52.004 mt’a kıyasla 43.646 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.185 mt ile Güney Kore, 5.516 mt ile Hollanda, 1.988 ile Finlandiya ve 1.848 mt ile Japonya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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