ABD’nin rulo levha ithalatı 2025’in Mayıs ayında %75,8 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %75,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %6,6 artışla 100.062 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 40,7 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 87,7 milyon $’a kıyasla 70,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 33.436 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 49.367 mt’a kıyasla 42.304 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 18.640 mt ile Türkiye, 9.410 mt ile Güney Kore, 7.557 ile Hollanda ve 5.093 mt ile Japonya takip etti.