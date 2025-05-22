 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin rulo levha ihracatı Mart ayında aylık %7,6 artış gösterdi

Perşembe, 22 Mayıs 2025 10:00:35 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %7,6 artış, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %36,3 düşüşle 26.371 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 25,6 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 43,9 milyon $’a kıyasla 29,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Şubat ayında kaydedilen 15,495 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 29.995 mt’a kıyasla 18.011 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 8.003 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 21. Hafta, 2025

22 May | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan’da %6,4 azaldı

22 May | Çelik Haberler

Türkiye’de levha fiyatları ay boyunca sınırlı aralıkta dalgalandı

16 May | Yassı Ürünler ve Slab

ABD İtalya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

16 May | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 20. Hafta, 2025

15 May | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mart ayında aylık %20,2 yükseldi

15 May | Çelik Haberler

İngiltere bazı çelik kotalarına ülkeye özgü üst sınır getirebilir

14 May | Çelik Haberler

Primetals Çinli üreticiye slab döküm makinesi tedarik edecek

14 May | Çelik Haberler

Malezya dört ülkeden ithal teneke levhaya nihai antidamping vergisi getirdi

14 May | Çelik Haberler

Brezilya’da kalın levha ihracatı Nisan’da yükseldi

14 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis