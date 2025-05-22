ABD’nin rulo levha ihracatı Mart ayında aylık %7,6 artış gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin rulo levha ihracatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %7,6 artış, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %36,3 düşüşle 26.371 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 25,6 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 43,9 milyon $’a kıyasla 29,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Şubat ayında kaydedilen 15,495 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 29.995 mt’a kıyasla 18.011 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 8.003 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.