ABD İtalya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, İtalya’dan ithal karbon çelikten ve alyajlı boyuna kesme levhaya yönelik başlattığı antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bahsi geçen ürünün 1 Mayıs 2023 ve 30 Nisan 2024 tarihleri arasında iki İtalyan üretici tarafından normal değerlerin altından satıldığını tespit etti. Bakanlık kararına göre ağırlıkla ortalama damping marjları NLMK Verona S.p.A için %3,52 ve Metinvest Trametal S.p.A. ile Ferriera Valsider S.p.A %5,51 seviyelerinde belirlendi. Bununla birlikte F.A.R. Fonderie Acciaerie S.p.A ve Officine Technosider s.r.l. şirketlerine yönelik incelemeler bahsi geçen dönemde söz konusu ürünün satışını yapmadıkları için geri çekildi.

Nihai sonuçların, ön sonuçların açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.