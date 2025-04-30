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ABD’nin rulo levha ithalatı Şubat’ta aylık %43,2 düşüş kaydetti

Çarşamba, 30 Nisan 2025 10:01:32 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %43,2 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %30,9 artışla 76.446 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 103 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 56,5 milyon $’a kıyasla 56,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 70.863 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 31.638 mt’a kıyasla 42.011 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.160 mt ile Güney Kore, 5.499 mt ile Hollanda, 4.119 ile Meksika ve 3.803 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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