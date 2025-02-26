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ABD’nin rulo levha ithalatı Aralık’ta aylık %57,4 yükseldi

Çarşamba, 26 Şubat 2025 10:03:35 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %57,4 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %12,6 düşüşle 101.619 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 52,4 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 94,8 milyon $’a kıyasla 77,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 43.646 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 63.485 mt’a kıyasla 71.278 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.201 mt ile Meksika, 4.610 mt ile Brezilya, 3.087 ile Hollanda ve 2.882 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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