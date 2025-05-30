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ABD’nin rulo levha ithalatı Mart’ta aylık %17,5 düşüş kaydetti

Cuma, 30 Mayıs 2025 10:08:09 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %9,4 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %17,5 düşüşle 83.639 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 56,4 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 93 milyon $’a kıyasla 61,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 42.011 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 49.025 mt’a kıyasla 33.884 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 26.561 mt ile Meksika Kore, 11.874 mt ile Almanya, 5.003 ile Güney Kore ve 3.240 mt ile Hollanda takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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