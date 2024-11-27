ABD’nin rulo levha ithalatı Eylül’de aylık %3,1 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %3,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %13,5 düşüşle 76.660 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 64,1 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 80,9 milyon $’a kıyasla 63,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 47.691 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 51.095 mt’a kıyasla 49.295 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.564 mt ile Güney Kore, 4.958 mt ile Hollanda, 3.823 ile Fransa ve 2.693 mt ile Meksika takip etti.