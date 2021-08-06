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< Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Ağustos teslimli demir cevheri fiyatlarını düşürdü

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, Ağustos ayı teslimli toz cevher ve ...

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