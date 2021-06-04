MMK: Türkiye’deki hattımız üretime başlayınca 2 milyon mt ilave sıcak sac arzı ortaya çıkacak

Cuma, 04 Haziran 2021 15:39:15 (GMT+3) | İstanbul

MMK Ekonomi Direktörü Andrey Eremin ile Türkiye’deki elektrik ark ocağı ve sıcak sac hattını yeniden devreye alma kararlarını konuştuk.

Yakın zaman önce Türkiye’de bulunan MMK Metalurji’nin elektrik ark ocağını ve sıcak haddeleme hattını Eylül ayında faaliyete geçireceğinizi açıkladınız. Türkiye’deki tesisinizde sıcak sac üretimine yeniden başlama kararının neden şimdi alındığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

MMK Group, özellikle Türkiye’de bulunan ve 2012 yılında ekonomik şartlar nedeniyle durdurduğu MMK Metalurji'nin tesislerini yeniden faaliyete başlatarak ham çelik ve sıcak sac üretimini ciddi oranda artırma potansiyeline sahip. Eskiden, sıcak sac ile hurda fiyatları arasındaki fark 180$’dan azdı ve bu da sıcak haddeleme birimindeki faaliyetin ekonomik olarak verimsiz olduğu anlamına geliyordu. Şimdi durum ciddi oranda değişti ve bu yıl üretime yeniden başlamak için elverişli koşulların oluştuğunu düşünüyoruz.

Anlayacağınız üzere, bu karar, MMK Group, MMK Metalurji’nin sıcak haddelenmiş çelik üretimini artırarak daha fazla kâr elde etme potansiyelini gördüğü için alındı. Son birkaç aydır, hurda ile sıcak sac fiyatları arasındaki fark ciddi oranda açıldı, bu sayede elektrik ark ocağında üretim yapmak AVFÖK’e olumlu katkı sağlıyor. Bugün bu katkı ton başına 300$’dan fazla, daha önce yaptığımız açıklamalarda, Türkiye’deki tesisimizde sıcak sac üretimine başlamak için bu katkının ton başına 50$’ın üzerinde olmasının yeterli olduğunu söylemiştik.

Türkiye ekonomisinin krizin ardından iyileşmesi ve Türkiye ekonomisi ile küresel ekonomilerin Covid-19 salgınının yarattığı koşullara başarılı bir şekilde uyum sağlaması sayesinde bu kararı alabildik. Bu etkenler nedeniyle, sıcak sac için hem Türkiye’de hem de ihracat pazarlarında güçlü bir talep olduğunu görüyoruz.

Türkiye’de sıcak sac üretiminin başlaması MMK Group’u bir bütün olarak nasıl etkileyecek? Bu hamlenin şirkete ne gibi faydaları olacak?

Türkiye’deki tesisimizde sıcak sac üretiminin yeniden başlaması, MMK Group olarak yaklaşık 2 milyon ton ilave sac üretmemizi sağlayacak ve bu da şirketin AVFÖK’ünü artıracak. Bu bizim için kesinlikle iyi bir fırsat.

Türkiye’deki sıcak haddeleme tesisi uzun zamandır faaliyet göstermiyor. Tesisin yeniden faaliyete başlaması için ne gibi hazırlık çalışmaları yapılması gerekiyor? Tesisin yenilenmesi planlanıyor mu?

Üretime yeniden başlamak adına, ekipmanları yenilemek ve kapanma sırasında teknik özelliklerini yitiren bazı ana ve yardımcı parçaları değiştirmek için birçok teknik faaliyet gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tesisi yeniden faaliyete başlatmamız için yaklaşık 40 milyon $ yatırım gerekebileceğini tahmin ediyoruz. Bunun yanında, mevcut hammadde ve nihai mamul fiyatları üzerinden yaklaşık 200 milyon $ döner sermaye gerekeceğini tahmin ediyoruz.

Tesisi Eylül ayında faaliyete geçirdikten sonra piyasaya sıcak sac satmayı düşünüyor musunuz, yoksa sıcak sacı yalnızca MMK Metalurji'nin soğuk sac üretimi için mi kullanacaksınız? Eğer piyasaya verecekseniz, üretimin ne kadarını satışa ayırmayı planlıyorsunuz?

Daha önce de dediğim gibi, bu hamle 2 milyon ton ilave sıcak sac üretmemizi sağlayacak. Bunun 900.000 tonunu kendi üretimimiz için ayırıp, kalan 1,1 milyon tonunu ise hem Türkiye pazarına hem de yabancı pazarlara satacağız.

Şu anda küresel pazarlarda sıcak sac arzında sıkıntı görülüyor ve dolayısıyla bu ürünler için güçlü bir talep mevcut. Sizce bu ürünün arz-talep durumu yakın gelecekte nasıl olacak? Size göre sıcak sac piyasasında arz-talep dengesi ne zaman sağlanacak?

Şu anda talebin, 2020 yılında ertelenen talebin ve hükümetlerin salgına yönelik karantinalar sırasında ekonomilerini desteklemek adına önlemler aldığı birçok ekonomide biriken paranın yarattığı etkiler nedeniyle arttığı görülüyor. Birçok hükümetin altyapıya yatırım yapması da bunda önemli bir role sahip. Özellikle, küresel pazarlar en çok Çin’in yaptığı yatırımlardan etkilendi. Bu kararların etkisini daha ne kadar hissedeceğimizi öngörmek hala zor. Buna ek olarak, Nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkenin altyapısını geliştirmek adına 2 trilyon $’ın üzerinde bir yatırım planı açıklaması da önemli bir gelişme oldu. Eğer bu plan uygulanırsa, bu tarz yatırımlar küresel çelik talebini de etkileyecek. ABD’de oluşacak ekstra talep yalnızca yerel piyasada artan üretimle değil, ithal alımlarla da karşılanacak.

Çin hükümeti Nisan ayı sonunda sıcak saca uygulanan ihracat vergisi iadesini Mayıs ayı itibarıyla kaldırdığını açıkladı. Sizce bu önlem küresel sıcak sac piyasasını nasıl etkileyecek?

Son zamanlarda Çin hükümetinin ekonomisini ülkedeki güçlü talep dolayısıyla çelik fiyatlarında görülen artıştan korumaya çalıştığı gözleniyor. Bu hamle de, Çin’in haddelenmiş çeliği dahi ithal etmesine ve ihracatını önemli oranda düşürmesine yol açarken, küresel çelik sektörünü olumlu etkiledi.