MMK Group zayıf talep ve dönemsel durgunluk nedeniyle 2026 ilk çeyrek sonuçlarında düşüş kaydetti

Rusya merkezli çelik üreticisi MMK Group, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin operasyonel ve mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin performansının iç piyasada faaliyetlerdeki yavaşlama ve mevsimsel faktörler nedeniyle hem çeyreklik hem de yıllık bazda zayıfladığı görüldü.

2026 yılının ilk çeyreğinde MMK’nın pik demir üretimi, yüksek fırın faaliyetlerinde gerçekleştirilen büyük bakım çalışmaları nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %5,5 düşüşle 2,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ham çelik üretimi ise %3,8 azalarak 2,45 milyon mt oldu. Nihai mamul satışları yıllık bazda %8,5 düşüşle 2,25 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, bu gerileme mevsimsel zayıflık ve Rusya çelik piyasasında süregelen yavaşlamadan kaynaklandı. Birinci kalite ürün satışları soğuk haddelenmiş ve kaplamalı ürünlere yönelik talebin düşmesi nedeniyle yıllık bazda %10,9 azalarak 908.000 mt oldu. Bu ürünlerin toplam satışlar içindeki payı ise %40,4 seviyesine geriledi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde daha az bakım duruşu sayesinde pik demir üretimi %9,1 artış kaydederken, ham çelik üretimi %4,9 düşüş gösterdi. Çelik mamul satışları olumsuz piyasa koşullarının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,4 azaldı. Birinci kalite ürün satışları ise özellikle 5000 No’lu haddehaneden yapılan kalın levha sevkiyatlarının azalması nedeniyle yıllık bazda %10,3 geriledi. Öte yandan konsantre koklaşabilir taş kömürü üretimi çeyreklik bazda %18,6 artışla 787.000 mt olurken, yıllık bazda %1,6 düşüş gösterdi.

Mali performansa ilişkin olarak MMK 2026 yılının ilk çeyreğinde 129,03 milyar RUB (1,40 milyar $) gelir elde ettiğini açıklarken, söz konusu rakam satış hacimlerindeki düşüş ve satış yapısındaki değişim nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %11,5 azaldı. AVFÖK değeri gelirlerdeki düşüşe bağlı olarak %55,9 oranında keskin bir düşüşle 8,62 milyar RUB (93 milyon $) seviyesine gerilerken, AVFÖK marjı %6,7 oldu. Şirket esas olarak gelirlerdeki düşüş nedeniyle önceki çeyrekte kaydedilen kâra kıyasla söz konusu çeyrekte 1,37 milyar RUB (14,8 milyon $) net zarar açıkladı.

Ayrıca, serbest nakit akışı, büyük ölçüde AVFÖK değerindeki düşüş ve işletme sermayesinde yaşanan nakit çıkışları sonucunda -14,14 milyar RUB (-153 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılının ilk çeyreği ile kıyaslandığında ise Rus çelik piyasasındaki zayıf fiyatlama ve talep koşullarına bağlı olarak MMK’nın gelirleri %18,6 düşerken, AVFÖK değeri %56,4 azaldı.