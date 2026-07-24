MMK Group'un çelik satışları 2026'nın ikinci çeyreğinde toparlandı, düşük fiyatlar ilk yarı AVFÖK değerini düşürdü

Rusya merkezli çelik üreticisi MMK Group, 2026 yılının ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin faaliyet ve mali sonuçlarını açıkladı. Mevsimsel olarak güçlenen talebin etkisiyle şirketin çelik üretimi ve satışları çeyreklik bazda toparlanırken, düşük satış fiyatları ilk yarıdaki mali performans üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

İkinci çeyrekte MMK'nın pik demir üretimi, yüksek fırınlarda gerçekleştirilen kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle çeyreklik bazda %4,8 düşüşle 2,27 milyon mt seviyesine gerilerken, ham çelik üretimi %12,2 artışla 2,75 milyon mt oldu. Ticaretteki kademeli toparlanmanın etkisiyle şirketin nihai çelik satışları %23,5 artarak 2,78 milyon mt seviyesine çıkarken, inşaat sektöründen gelen talebin iyileşmesiyle katma değerli ürün satışları %25,8 artışla 1,14 milyon mt oldu ve söz konusu ürünlerin toplam satışlar içindeki payı %41,1'e yükseldi. Bu arada kömür konsantresi üretimi %2,6 düşüşle 767.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında MMK'nın pik demir üretimi, yüksek fırınlarda gerçekleştirilen bakım çalışmalarının azalması sayesinde yıllık bazda %2 artışla 4,65 milyon mt seviyesine çıkarken, ham çelik üretimi 5,19 milyon mt ile sabit kaldı. Nihai çelik satışları, sıcak rulo sac satışlarındaki düşüşe rağmen yarı mamul, uzun mamul ve katma değerli ürün sevkiyatlarındaki artışın etkisiyle %2,1 yükselerek 5,02 milyon mt olurken, soğuk rulo sac, kaplamalı ürün ve boru satışlarının güçlenmesi sonucunda katma değerli ürün satışları %2,3 artışla 2,05 milyon mt seviyesine ulaştı.

Mali performansa bakıldığında mevsimsel talep toparlanmasının ardından satış hacimlerinin yükselmesiyle MMK'nın ikinci çeyrek geliri çeyreklik bazda %18,8 artarak 153,29 milyar RUB (1,96 milyar $) seviyesine çıkarken, FAVÖK neredeyse iki katına ulaşarak 16,09 milyar RUB (205,8 milyon $) oldu ve AVFÖK marjı %10,5 seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte şirket, zorlu makroekonomik koşullar nedeniyle kömür madenciliği birimine ilişkin kaydedilen 20,23 milyar RUB tutarındaki değer düşüklüğünün etkisiyle 17,74 milyar RUB (226,4 milyon $) net zarar açıkladı. Yüksek AVFÖK değeri ve işletme sermayesi girişlerinin desteğiyle serbest nakit akışı 16,76 milyar RUB (214,3 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında MMK'nın geliri, düşük satış fiyatları nedeniyle yıllık bazda %10,0 düşüşle 282,31 milyar RUB (3,61 milyar $) seviyesine gerilerken, AVFÖK değeri %40,9 azalarak 24,71 milyar RUB (315,9 milyon $) oldu. Şirket 19,11 milyar RUB (244,3 milyon $) net zarar açıklarken, serbest nakit akışı temel olarak sermaye harcamalarındaki düşüş sayesinde 2,62 milyar RUB (33,3 milyon $) seviyesine yükseldi.