MMK yüksek mukavemetli ve korozyona dayanıklı yeni inşaat demiri kaliteleriyle portföyünü genişletti

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), gerilmeli korozyon çatlamasına karşı dayanım sunan yüksek mukavemetli yeni inşaat demiri kalitelerini piyasaya sunduğunu ve bu sayede ileri düzey inşaat uygulamalarına yönelik portföyünü genişlettiğini duyurdu.

Şirketin yeni inşaat demiri ürünleri arasında A500SCK/A500SNK ve A600SCK/A600SNK kaliteleri yer alırken, bu ürünlerin özellikle yüksek performans gerektiren inşaat demirine yönelik artan talebi karşılamak için üretildiği bildirildi.

Geniş ürün portföyü dikkat çekiyor

MMK, yüksek süneklik (H) özellikli A500SN, korozyon dayanımlı (K) A500SK ve döngüsel yüklere dayanıklı (U) A500SU, A500SNU ve A500SKU gibi kaliteleri içeren kapsamlı bir yelpaze geliştirdiğini ifade etti.

Bununla birlikte süneklik, döngüsel yük direnci ve gerilmeli korozyon çatlamasına karşı korumayı bir araya getiren A500SNK ve A500SNUK gibi kombine performans kalitelerin de piyasaya sunulduğu aktarıldı.

Söz konusu ürünlerin 8-12 mm çaplarında kangal ve 12-32 mm çaplarında çubuk olarak üretildiği dile getirildi.

Zorlu uygulamalar için geliştirildi

Öte yandan yeni inşaat demiri kalitelerinin, prefabrik ve monolitik betonarme yapılarda kullanılmak üzere tasarlandığı paylaşıldı. Yüksek mekanik performans sunan bu ürünlerin enerji santralleri, altyapı projeleri, özel amaçlı yapılar ve deprem bölgelerindeki konut projeleri gibi yüksek yük taşıyan uygulamalar için öne çıktığı belirtildi.

MMK ayrıca yüksek süneklik sunan A600SN ile birlikte GOST 34028 standartlarına uygun korozyon dayanımlı A600SK ve A600SNK kalitelerini de geliştirdiğini, bu ürünlerin 10 mm çapında kangal ve 12-32 mm çaplarında çubuk olarak sunulduğunu aktardı.

İnşaatta çelik tüketiminin azaltılması

A600C kategorisinin yüksek mekanik performansı sayesinde A500C kalitelerinin yerine kullanılabildiği ve betonarme yapılarda toplam çelik tüketimini azaltma potansiyeli sunduğu vurgulandı.

Bu ürünlerin, monolitik konut projeleri, yüksek katlı binalar ve köprüler, metro hatları, tüneller ve viyadükler gibi büyük ölçekli altyapı projelerinde kullanım alanı bulunduğu öğrenildi.