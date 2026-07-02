MMK yüksek fırınında kok tüketimini azalttı

Rusya merkezli çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), yüksek fırın üretiminde kok tüketimini azaltma programı kapsamında hayata geçirdiği önlemler sayesinde RUB 5,5 milyarı aşan ekonomik fayda elde ettiğini açıkladı.

MMK’nin “Düşük Maliyetli Demir” stratejik girişiminin bir parçası olarak 2024’ün Ağustos ayında başlatılan program, şirketin pik demir üretimindeki kok tüketimini 2024’ten bu yana %16 azaltmasını sağlarken, üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve operasyonel verimliliğin artırılmasını destekledi.

Girişimin temel unsurlarından biri şirketin tesislerinde üretilen kokun kalitesini önemli ölçüde artıran 12 No’lu kok bataryası kompleksinin devreye alınması oldu. Kompleksin planlanan kapasitesine ulaşmasının ardından MMK’nin kok üretim yapısında kuru söndürülmüş kokun payı %70’i aştı.

Kuru söndürülmüş kokun payındaki artış ve genel kok kalitesindeki iyileşme MMK’nin yüksek fırın sürecinde doğal gaz tüketimini artırmasına olanak tanıyarak kok kullanımının daha da azaltılmasını sağladı.

MMK CEO’su Pavel Shilyaev, kok tüketiminin azaltılmasının pik demir üretim maliyetlerinin düşürülmesinde önemli bir faktör olduğunu ve şirketin düşük maliyetli üretime ulaşma hedefini desteklediğini belirterek tüm süreçlerde sağlanan verimlilik artışlarının zayıf talep ortamında MMK’nin piyasadaki konumunu güçlendirmesine yardımcı olduğunu ifade etti.