 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > MMK...

MMK Group’un galvanizli boru üretimi 2025’te rekor seviyeye ulaştı

Pazartesi, 02 Şubat 2026 12:14:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK Group, 2025 yılında galvanizli boru üretiminin yaklaşık 18.000 mt’da yer alarak 8 No’lu sac haddehanesindeki galvanizleme ünitesinin devreye alındığı tarihten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

Böylelikle şirket, 2024 yılında kaydedilen 17.400 mt seviyesindeki bir önceki üretim rekorunu yaklaşık %3,4 aşmış olduğunu belirtti.

Galvanizleme hattı ve ürün özellikleri

Elektrik kaynaklı su ve doğal gaz borularına yönelik otomatik galvanizleme hattının, 2001 yılından bu yana kesintisiz olarak faaliyet gösterdiği ifade edildi. Kaplama kalınlığının, üretim programlarına ve müşterilerin özel teknik taleplerine göre ayarlandığı vurgulandı.

Şirkete göre korozyona dayanıklı galvanizli borular, geleneksel borulara kıyasla 2 ila 2,5 kat daha yüksek dayanıklılık sunuyor. Artan korozyon direnci, ürünlerin kullanım alanlarını genişletirken, galvanizli borulara olan talebin istikrarlı şekilde artmasını da destekliyor.

Dijitalleşme ve süreç optimizasyonu

2025 yılında 8 No’lu sac haddehanesinde galvanizli boru üretimi için akıllı izleme sisteminin devreye alındığı paylaşıldı. Bu sistemin, operasyonları sadeleştirmeyi ve müşteri hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayan yapay zekâ ve makine görüşü teknolojilerini içerdiği aktarıldı.

Ayrıca sistemin, %99,6’ya varan doğruluk oranıyla farklı çaplardaki boruları tanımlayabildiği ve nihai ürünleri sayabildiği de dile getirildi.


Etiketler: Boru Borular Rusya BDT Çelik Üretimi MMK 

Benzer Haber ve Analizler

MMK Gazprom için yeni boru ürünleri geliştirecek

28 Kas | Çelik Haberler

MMK’nın 5000 No’lu tesisinden yapılan sevkiyatlar ilk yarıda %34 arttı

28 Tem | Çelik Haberler

MMK tesis 2000’de 2014 yılı üretim rekoruna ulaştı

10 Şub | Çelik Haberler

MMK 2014 yılında Rus çelik üreticilerine sevkiyatı artırdı

06 Şub | Çelik Haberler

MMK 2014 yılında ChTPZ’ye sevkiyatlarını %20 artırdı

15 Oca | Çelik Haberler

Rusya’dan Kazakistan’a kaynaklı boru teklifleri

28 Şub | Boru

Tosyalı’nın MMK Metalürji’yle ortaklık görüşmeleri yaptığı bildiriliyor

16 Şub | Çelik Haberler

FAS, MMK’ya yönelik anti tekel davasına son verdi

15 Kas | Çelik Haberler

MMK’nın net karı ilk çeyrekte %51 düştü

04 May | Çelik Haberler

Rus boru üreticileri şerit fiyatlarındaki artış ile ilgili olarak idari önlem istiyor

16 Şub | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Dikişli Hassas Boru
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  2 - 12 mm
BDA DEMÇEL METAL SAN. TİC. LTD.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis