MMK Group’un galvanizli boru üretimi 2025’te rekor seviyeye ulaştı

Rus çelik üreticisi MMK Group, 2025 yılında galvanizli boru üretiminin yaklaşık 18.000 mt’da yer alarak 8 No’lu sac haddehanesindeki galvanizleme ünitesinin devreye alındığı tarihten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

Böylelikle şirket, 2024 yılında kaydedilen 17.400 mt seviyesindeki bir önceki üretim rekorunu yaklaşık %3,4 aşmış olduğunu belirtti.

Galvanizleme hattı ve ürün özellikleri

Elektrik kaynaklı su ve doğal gaz borularına yönelik otomatik galvanizleme hattının, 2001 yılından bu yana kesintisiz olarak faaliyet gösterdiği ifade edildi. Kaplama kalınlığının, üretim programlarına ve müşterilerin özel teknik taleplerine göre ayarlandığı vurgulandı.

Şirkete göre korozyona dayanıklı galvanizli borular, geleneksel borulara kıyasla 2 ila 2,5 kat daha yüksek dayanıklılık sunuyor. Artan korozyon direnci, ürünlerin kullanım alanlarını genişletirken, galvanizli borulara olan talebin istikrarlı şekilde artmasını da destekliyor.

Dijitalleşme ve süreç optimizasyonu

2025 yılında 8 No’lu sac haddehanesinde galvanizli boru üretimi için akıllı izleme sisteminin devreye alındığı paylaşıldı. Bu sistemin, operasyonları sadeleştirmeyi ve müşteri hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayan yapay zekâ ve makine görüşü teknolojilerini içerdiği aktarıldı.

Ayrıca sistemin, %99,6’ya varan doğruluk oranıyla farklı çaplardaki boruları tanımlayabildiği ve nihai ürünleri sayabildiği de dile getirildi.