MMK yerel çelik sektöründeki kriz nedeniyle üretim, yatırım ve istihdamı azaltıyor

Rusya’nın önde gelen çelik üreticilerinden ve en büyük yassı çelik üreticisi olan MMK, üretimde önemli kesintilere gittiğini ve iş gücünü azaltmaya başladığını açıkladı. 2025 yılında derinleşen ve 2026 için de zayıf görünüm sergileyen Rus çelik sektöründeki genel kriz bu kararın temel nedeni olarak öne çıktı. Ülkede yüksek faiz oranları nedeniyle çelik tüketiminin gerilemesi ve yaptırımların ihracat üzerindeki baskısı da başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Şirketin açıklamasına göre MMK’nın kapasite kullanım oranı 2025’teki %70-80 seviyesine kıyasla %60 seviyesine düşürüldü. Özellikle bağlantı tonajının sınırlı kalması nedeniyle kullanılmayan tesislerin devre dışı bırakılacağı belirtildi. Yerel bir piyasa kaynağı SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Bir yüksek fırın, bir konvertör ve birçok farklı ekipman durduruldu. Bu nedenle sipariş tonajına fazla bağımlı değiller,” dedi.

MMK üretim kesintilerine ek olarak kapsamlı bir maliyet azaltma programı da başlattı. Şirketin açıklamasında, “Stokları optimize ediyoruz ve ekipman bakım çalışmalarını önemli ölçüde azalttık. Yatırım programımızı büyük ölçüde durdurduk ve yalnızca üretim verimliliği ile çevre politikalarını etkileyen projeleri sürdürdük. Kullanılmayan tesislerin kapatılmasına yönelik zor bir karar alındı ve bu karar grubun neredeyse tüm varlıklarını etkiledi,” ifadelerine yer verildi. MMK’nın ayrıca çalışan sayısını %10 azaltma kararı alması şirketin ne kadar zorlu koşullar altında olduğunu gösteriyor.

Rusya’daki yerel verilere göre ülkenin en büyük çelik tüketicisi olan inşaat sektörü 2025 yılında %2,5 büyüme kaydederken, bu oran son beş yılın en düşük seviyesi oldu. 2026 yılı için görünüm daha da zayıf olup büyümenin iyimser senaryoda %1-2,5, kötümser senaryoda ise %0-1 aralığında olması bekleniyor. Bu zayıf görünümün başlıca nedenlerinden biri 2025 sonundan itibaren iki adımda toplam 1 puan düşürülerek %15 seviyesine çekilen yüksek faiz oranları olarak kaydedildi.

MMK, 2025 yılında 14,8 milyar RUB (yaklaşık 180 milyon $) net zarar açıklarken, grubun net geliri %20,6 düşüşle 609,9 milyar RUB (7,1 milyar $) seviyesine geriledi.

1$ = 82,3 RUB