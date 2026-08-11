 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > MMK...

MMK 4,8 milyar RUB tutarındaki yenilemenin ardından 7 No'lu yüksek fırınını yeniden devreye aldı

Salı, 11 Ağustos 2026 12:35:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 4,8 milyar RUB tutarında yatırımla yaklaşık bir yılda tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından 7 No'lu yüksek fırınını yeniden devreye aldığını açıkladı.

Modernizasyon sonucunda fırının yıllık üretim kapasitesi 1 milyon mt seviyesinden 1,1 milyon mt seviyesine yükselirken, pik demir üretiminde kok tüketimi mt başına 16 kg azaldı. MMK, 24 No'lu şaftsız sıcak hava fırını da dahil olmak üzere yeni sıcak hava fırınları kurarak sıcak hava sıcaklığını 1.250°C seviyesine yükseltti ve böylece üretim maliyetlerini düşürürken, çevresel performansı iyileştirdi.

Şirket ayrıca fırının temel yapılarının, soğutma sistemlerinin, vanalarının, elektrik ekipmanlarının ve otomasyon sistemlerinin büyük bölümünü yeniledi. Bununla birlikte, 5 No'lu sinterleme tesisinde soğuk sinter kullanımına geçilmesi nedeniyle sinter besleme sistemindeki paletli konveyör bantlı konveyörle değiştirildi. 7 No'lu yüksek fırında bu ölçekteki bir önceki revizyon 2002 yılında gerçekleştirilmişti.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi MMK 

Benzer Haber ve Analizler

MMK Group'un çelik satışları 2026'nın ikinci çeyreğinde toparlandı, düşük fiyatlar ilk yarı AVFÖK değerini düşürdü

24 Tem | Çelik Haberler

MMK yüksek fırınında kok tüketimini azalttı

02 Tem | Çelik Haberler

MMK 4,5 milyar RUB değerindeki konvertör modernizasyonunu tamamladı

25 Haz | Çelik Haberler

MMK 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde güçlü galvanizli çelik satışı gerçekleştirdi

10 Haz | Çelik Haberler

MMK Group zayıf talep ve dönemsel durgunluk nedeniyle 2026 ilk çeyrek sonuçlarında düşüş kaydetti

24 Nis | Çelik Haberler

MMK yüksek mukavemetli ve korozyona dayanıklı yeni inşaat demiri kaliteleriyle portföyünü genişletti

31 Mar | Çelik Haberler

MMK yerel çelik sektöründeki kriz nedeniyle üretim, yatırım ve istihdamı azaltıyor

23 Mar | Çelik Haberler

Rus MMK yeni tip yüksek mukavemetli inşaat demiri üretimine başladı

05 Şub | Çelik Haberler

MMK Group’un galvanizli boru üretimi 2025’te rekor seviyeye ulaştı

02 Şub | Çelik Haberler

MMK’nın çelik üretimi ve satışları 2025’in üçüncü çeyreğinde azaldı

24 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis