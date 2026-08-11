MMK 4,8 milyar RUB tutarındaki yenilemenin ardından 7 No'lu yüksek fırınını yeniden devreye aldı

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 4,8 milyar RUB tutarında yatırımla yaklaşık bir yılda tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından 7 No'lu yüksek fırınını yeniden devreye aldığını açıkladı.

Modernizasyon sonucunda fırının yıllık üretim kapasitesi 1 milyon mt seviyesinden 1,1 milyon mt seviyesine yükselirken, pik demir üretiminde kok tüketimi mt başına 16 kg azaldı. MMK, 24 No'lu şaftsız sıcak hava fırını da dahil olmak üzere yeni sıcak hava fırınları kurarak sıcak hava sıcaklığını 1.250°C seviyesine yükseltti ve böylece üretim maliyetlerini düşürürken, çevresel performansı iyileştirdi.

Şirket ayrıca fırının temel yapılarının, soğutma sistemlerinin, vanalarının, elektrik ekipmanlarının ve otomasyon sistemlerinin büyük bölümünü yeniledi. Bununla birlikte, 5 No'lu sinterleme tesisinde soğuk sinter kullanımına geçilmesi nedeniyle sinter besleme sistemindeki paletli konveyör bantlı konveyörle değiştirildi. 7 No'lu yüksek fırında bu ölçekteki bir önceki revizyon 2002 yılında gerçekleştirilmişti.