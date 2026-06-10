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MMK 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde güçlü galvanizli çelik satışı gerçekleştirdi

Çarşamba, 10 Haziran 2026 11:21:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 2026 yılının ilk beş ayında yaklaşık 445.000 mt galvanizli çelik sattığını açıkladı. Bu sonuç, şirketin Rusya’nın önde gelen galvanizli yassı çelik üreticilerinden biri konumunu güçlendirdi.

Şirketin açıklamasına göre toplam satışların yaklaşık 397.000 mt’u, yani yaklaşık %90’ı, iç piyasaya sevk edildi.

MMK, galvanizli çelik üretimini Magnitogorsk’taki tesislerinde ve Lysva’da bulunan MMK-Lysva Metalurji Fabrikası’nda (MMK-LMZ) gerçekleştiriyor. Şirket, MMK-LMZ’nin Rusya’da elektrolitik galvanizli çelik ürünleri üreten tek tesis olduğunu belirtti. 

MAGProtect kaplama öne çıkıyor

MMK ayrıca çinko, alüminyum ve magnezyum alaşımına dayanan kendi geliştirdiği MAGProtect kaplama teknolojisini de piyasaya sundu.

Açıklamaya göre söz konusu kaplama, geleneksel galvanizli ürünlere kıyasla yaklaşık beş kat daha yüksek korozyon direnci sağlarken, aşınmaya, mekanik hasara ve presleme işlemleri sırasında oluşan toza karşı da daha yüksek dayanım sunuyor.

Teknolojinin bir diğer özelliği ise hasar gören bölgelerde kendini onarma etkisine sahip olması ve daha ince kaplama katmanlarıyla da korozyon korumasından ödün vermeden kullanılabilmesi olarak belirtiliyor.


Etiketler: Kaplamalı Galvanizli Yassı Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi MMK 

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