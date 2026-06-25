MMK 4,5 milyar RUB değerindeki konvertör modernizasyonunu tamamladı

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) oksijen konvertör tesisinde toplam yatırım tutarı 4,5 milyar RUB seviyesini aşan modernizasyon projesini tamamlayarak üç konvertere yeni alttan üfleme sistemlerinin kurulduğunu açıkladı.

Ağustos 2025-Haziran 2026 döneminde üç aşamada uygulanan proje, çelik üretim maliyetlerini azaltmayı ve nihai mamul kalitesini artırmayı hedefliyor. MMK’nın yeni 6 No’lu oksijen tesisi tarafından desteklenen sistem, alttan üfleme için argon tedarik ederek kullanılabilir metal verimini mt başına 5 kg artırıyor, metal oksidasyonunu %2 azaltıyor ve ferroalyaj, alüminyum ile cüruf oluşturucu karışımların kullanımını düşürüyor.

MMK’ya göre yeni devreye alınan teknoloji, konvertörlerin şarj içinde daha yüksek oranda pik demirle ve hurda ilavesine ihtiyaç duymadan çalışmasına imkan tanıyarak çelik üretim sürecinde hammadde kullanımının iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Şirket sinterin soğutucu olarak kullanılması sayesinde sistemin toplam metal tüketimini mt çelik başına 11,6 kg azalttığını belirtti. Buna ek olarak alttan üfleme teknolojisi, ham çelikteki metal dışı kalıntı seviyesini düşürerek haddeleme operasyonları için daha temiz çelik elde edilmesine katkı sağlıyor ve daha yüksek kaliteli nihai mamul üretimini destekliyor.

MMK alttan üfleme sistemi, otomatik pota üfleme sistemi, konvertör astar profil tarayıcısı ve akustik cüruf izleme sistemi dahil ana ekipmanların Çinli tesis ekipmanı tedarikçisi SDM tarafından sağlandığını belirtti.