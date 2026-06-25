 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > MMK...

MMK 4,5 milyar RUB değerindeki konvertör modernizasyonunu tamamladı

Perşembe, 25 Haziran 2026 11:16:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) oksijen konvertör tesisinde toplam yatırım tutarı 4,5 milyar RUB seviyesini aşan modernizasyon projesini tamamlayarak üç konvertere yeni alttan üfleme sistemlerinin kurulduğunu açıkladı.

Ağustos 2025-Haziran 2026 döneminde üç aşamada uygulanan proje, çelik üretim maliyetlerini azaltmayı ve nihai mamul kalitesini artırmayı hedefliyor. MMK’nın yeni 6 No’lu oksijen tesisi tarafından desteklenen sistem, alttan üfleme için argon tedarik ederek kullanılabilir metal verimini mt başına 5 kg artırıyor, metal oksidasyonunu %2 azaltıyor ve ferroalyaj, alüminyum ile cüruf oluşturucu karışımların kullanımını düşürüyor.

MMK’ya göre yeni devreye alınan teknoloji, konvertörlerin şarj içinde daha yüksek oranda pik demirle ve hurda ilavesine ihtiyaç duymadan çalışmasına imkan tanıyarak çelik üretim sürecinde hammadde kullanımının iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Şirket sinterin soğutucu olarak kullanılması sayesinde sistemin toplam metal tüketimini mt çelik başına 11,6 kg azalttığını belirtti. Buna ek olarak alttan üfleme teknolojisi, ham çelikteki metal dışı kalıntı seviyesini düşürerek haddeleme operasyonları için daha temiz çelik elde edilmesine katkı sağlıyor ve daha yüksek kaliteli nihai mamul üretimini destekliyor.

MMK alttan üfleme sistemi, otomatik pota üfleme sistemi, konvertör astar profil tarayıcısı ve akustik cüruf izleme sistemi dahil ana ekipmanların Çinli tesis ekipmanı tedarikçisi SDM tarafından sağlandığını belirtti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi MMK 

Benzer Haber ve Analizler

MMK yüksek mukavemetli ve korozyona dayanıklı yeni inşaat demiri kaliteleriyle portföyünü genişletti

31 Mar | Çelik Haberler

Rus MMK yeni tip yüksek mukavemetli inşaat demiri üretimine başladı

05 Şub | Çelik Haberler

MMK’nın gemi inşa çeliği piyasasındaki yeri güçlendi

21 Oca | Çelik Haberler

MMK yeni bir ürün geliştirdi

12 May | Çelik Haberler

Tosyalı’nın MMK Metalürji’yle ortaklık görüşmeleri yaptığı bildiriliyor

16 Şub | Çelik Haberler

MMK ekim ayında 170 No’lu tesisinde onarım çalışması yapacak

14 Eki | Çelik Haberler

MMK nisanda düşük kapasite kullanımını sürdürüyor

21 Nis | Çelik Haberler

MMK nisan ayı için yassı ve uzun çelik yerel fiyatlarını açıkladı

16 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

MMK nisan ayı için yassı ve uzun çelik yerel fiyatlarını açıkladı

16 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

MMK mart ayı için yassı ve uzun çelik yerel fiyatlarını açıkladı

21 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis