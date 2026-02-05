Rus MMK yeni tip yüksek mukavemetli inşaat demiri üretimine başladı

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), A600C kalite yüksek mukavemetli kaynaklanabilir yeni bir inşaat demiri türünün üretimine başladığını açıkladı. Bu adım, MMK’nın zorlu altyapı ve inşaat uygulamalarına yönelik katma değerli yapı çelikleri ürün portföyünü genişletme stratejisinde yeni bir aşamayı temsil ediyor.

A600C kalite inşaat demirinin GOST 34028 standardına uygunluğu, sertifikasyon kuruluşu RosStroyTest tarafından teyit edildi. Düzenlenen uygunluk sertifikası; rulo halinde 10 mm, çubuk halinde ise 12-32 mm çapına sahip ürünleri kapsıyor. Bu sertifikasyon, ürünün Rusya’daki inşaat ve malzeme standartlarına sıkı uyum gerektiren projelerde kullanılmasına olanak tanıyor.

A500C’ye kıyasla daha yüksek mekanik performans

A600C inşaat demirinin başlıca avantajı, geliştirilmiş mekanik özelliklerinde öne çıkıyor:

Daha yüksek akma dayanımı,

Artırılmış nihai çekme dayanımı,

İyileştirilmiş uzama özellikleri.

Yaygın olarak kullanılan A500C kalitesine kıyasla daha yüksek mukavemet seviyesi, betonarme yapılarda daha düşük çelik tüketimi ile aynı yapısal güvenliğin sağlanmasına imkân tanıyarak malzeme verimliliğini artırıyor.