 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Rus...

Rus MMK yeni tip yüksek mukavemetli inşaat demiri üretimine başladı

Perşembe, 05 Şubat 2026 12:08:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), A600C kalite yüksek mukavemetli kaynaklanabilir yeni bir inşaat demiri türünün üretimine başladığını açıkladı. Bu adım, MMK’nın zorlu altyapı ve inşaat uygulamalarına yönelik katma değerli yapı çelikleri ürün portföyünü genişletme stratejisinde yeni bir aşamayı temsil ediyor.

A600C kalite inşaat demirinin GOST 34028 standardına uygunluğu, sertifikasyon kuruluşu RosStroyTest tarafından teyit edildi. Düzenlenen uygunluk sertifikası; rulo halinde 10 mm, çubuk halinde ise 12-32 mm çapına sahip ürünleri kapsıyor. Bu sertifikasyon, ürünün Rusya’daki inşaat ve malzeme standartlarına sıkı uyum gerektiren projelerde kullanılmasına olanak tanıyor.

A500C’ye kıyasla daha yüksek mekanik performans

A600C inşaat demirinin başlıca avantajı, geliştirilmiş mekanik özelliklerinde öne çıkıyor:

  • Daha yüksek akma dayanımı,
  • Artırılmış nihai çekme dayanımı,
  • İyileştirilmiş uzama özellikleri.

Yaygın olarak kullanılan A500C kalitesine kıyasla daha yüksek mukavemet seviyesi, betonarme yapılarda daha düşük çelik tüketimi ile aynı yapısal güvenliğin sağlanmasına imkân tanıyarak malzeme verimliliğini artırıyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi MMK 

Benzer Haber ve Analizler

MMK’nın gemi inşa çeliği piyasasındaki yeri güçlendi

21 Oca | Çelik Haberler

MMK yeni bir ürün geliştirdi

12 May | Çelik Haberler

Tosyalı’nın MMK Metalürji’yle ortaklık görüşmeleri yaptığı bildiriliyor

16 Şub | Çelik Haberler

MMK ekim ayında 170 No’lu tesisinde onarım çalışması yapacak

14 Eki | Çelik Haberler

MMK nisanda düşük kapasite kullanımını sürdürüyor

21 Nis | Çelik Haberler

MMK nisan ayı için yassı ve uzun çelik yerel fiyatlarını açıkladı

16 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

MMK nisan ayı için yassı ve uzun çelik yerel fiyatlarını açıkladı

16 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

MMK mart ayı için yassı ve uzun çelik yerel fiyatlarını açıkladı

21 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Ramazan öncesi sınırlı alımlar Pakistan’da ithal hurda fiyatlarını yukarı çekti

05 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 5 Şubat 2026

05 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
HAKSA YAPI MALZEMELERİ A.Ş.
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör
Nervürlü İnşaat Demiri
Çap:  8 - 32 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis