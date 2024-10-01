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Yükselen Çelik’in net zararı ilk yarıda yükseldi

Salı, 01 Ekim 2024 10:25:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yükselen Çelik 2024 yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda Yükselen Çelik bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 46,07 milyon TL net zarara kıyasla %251,7 artışla 162,04 milyon TL net zarar bildirdi. Aynı dönemde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydettiği 46,96 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 81,04 milyon TL faaliyet zararı açıklarken, satış gelirleri yıllık %13,9 düşüşle 739,03 milyon TL oldu.

Şirketin satış miktarı söz konusu dönemde yıllık %3,8 artışla 15.969 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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