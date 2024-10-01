Yükselen Çelik’in net zararı ilk yarıda yükseldi

Yükselen Çelik 2024 yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda Yükselen Çelik bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 46,07 milyon TL net zarara kıyasla %251,7 artışla 162,04 milyon TL net zarar bildirdi. Aynı dönemde şirket önceki yılın aynı döneminde kaydettiği 46,96 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 81,04 milyon TL faaliyet zararı açıklarken, satış gelirleri yıllık %13,9 düşüşle 739,03 milyon TL oldu.

Şirketin satış miktarı söz konusu dönemde yıllık %3,8 artışla 15.969 mt seviyesinde yer aldı.