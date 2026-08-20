Çelik Halat ve Tel Sanayii'nin net zararı satış gelirindeki düşüşe rağmen 2026'nın ilk yarısında azaldı

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 611,98 milyon TL seviyesine kıyasla 516,81 milyon TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %10,1 düşüşle 1,08 milyar TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Çelik Halat'ın faaliyet zararı, bir önceki yılın ilk altı ayında kaydedilen 149,57 milyon TL seviyesine kıyasla 232,76 milyon TL seviyesine çıktı.

Aynı dönemde şirketin toplam çelik halat satışları yıllık %8 düşüşle 596,26 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışları yıllık %2 düşüşle 117,56 milyon TL ve yaylık tel satışları da yıllık %18 düşüşle 199,89 milyon TL seviyesinde yer aldı. Ayrıca ön gerilmeli beton teli satışları da yıllık %20 düşüşle 163,93 milyon TL seviyesine geriledi.

Çelik Halat küresel ekonomideki yavaşlama ve ekonomik faaliyetlerdeki zayıflama sebebiyle faaliyet gösterdiği ülkelere yönelik satışlarının azaldığını belirtti. Piyasadaki daralmanın faaliyetlerini olumsuz etkilemesine rağmen hammadde fiyatlarının gerileyeceği ve navlundaki dalgalanmaların azalacağı beklentilerinin yanı sıra yeni ihracat pazarlarına açılma stratejisi doğrultusunda uzun vadede olumlu sonuçlar elde etmeyi beklediğini ifade etti.