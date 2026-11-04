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Çemtaş 2026'nın Ocak-Eylül döneminde net zarar açıklarken, çelikhane ve haddehane faaliyetlerine geçici olarak ara verdi

Çarşamba, 04 Kasım 2026 14:22:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş), bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin net kârı, 2025 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 10,50 milyon TL'ye kıyasla 159,03 milyon TL seviyesine yükselirken, satış geliri yıllık %0,3 artışla 2,11 milyar TL seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Çemtaş'ın faaliyet kârı, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %19 artarak 332,26 milyon TL seviyesine çıktı.

Yılın ilk dokuz ayında ise şirket, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 31,46 milyon TL net kâra kıyasla 23,14 milyon TL net zarar açıklarken, satış geliri yıllık %6 düşüşle 5,74 milyar TL seviyesine geriledi. Aynı dönemde Çemtaş'ın faaliyet kârı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %24,7 azalarak 549,66 milyon TL seviyesine indi.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin çelik kütük üretimi yıllık %0,4 artışla 120.359 mt ve haddelenmiş çelik üretimi yıllık %0,3 artışla 109.382 mt seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca Ocak-Eylül döneminde Çemtaş'ın iç piyasaya yaptığı satışlar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %5,5 artışla 69.044 mt ve ihracat satışları da yıllık %4,1 düşüşle 36.544 mt seviyelerinde yer aldı. Şirketin toplam haddelenmiş çelik satışları ise yıllık %2 artışla 105.588 mt seviyesine yükseldi.

Piyasa koşullarına ilişkin olarak Çemtaş, Uzak Doğu piyasalarından kaynaklanan baskı, zayıf talep, hammadde fiyatları ve kurda yaşanan gelişmeler nedeniyle çelik fiyatlarının genel olarak düşük seviyelerde kaldığını belirtti. Ayrıca iç piyasada hurda fiyatları ve doğal gaz maliyetlerindeki artışın Türk çelik sektörünü etkilemeye devam ettiğini vurguladı. Yılın son çeyreğine ilişkin olarak piyasa görünümünde bir miktar iyileşme görüldüğünü bildiren Çemtaş, çelik talebi, küresel arz ve uluslararası gelişmelerin çelik ve hammadde fiyatlarını belirleyen önemli unsurlar olmaya devam edeceğini ifade etti.

Yatırımlara ilişkin olarak Çemtaş, 2026 yılının ilk dokuz ayında 1,38 milyar TL tutarında sermaye harcaması gerçekleştirdiğini açıkladı. Hassas ölçü haddeleme sistemi ve Mardin'deki güneş enerjisi santrali projesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bu kapsamda Çemtaş, hassas ölçü haddeleme sistemi yatırımını devreye almak amacıyla 2-11 Kasım 2026 tarihleri arasında sekiz iş günü boyunca çelikhane ve haddehane ünitelerindeki üretimi geçici olarak durduracağını bildirdi. Planlanan duruşun satış ve denge çubuğu üretim faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını ve faaliyetlerinin sürekliliğini etkilemeyeceğini paylaştı. Öte yandan Mardin'deki güneş enerjisi santralinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde devreye alınması beklenirken, Çemtaş söz konusu yatırımın tamamlanmasının ardından güneş enerjisi santrallerinin elektrik tüketiminin tamamını karşılamasını öngördüğünü kaydetti.

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Çemtaş 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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