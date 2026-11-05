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Kocaer Çelik 2026'nın Ocak-Eylül döneminde net kârını ve katma değerli çelik satışlarını artırdı

Perşembe, 05 Kasım 2026 11:56:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri gerilerken, net kârı ve düzeltilmiş AVFÖK marjı yükseldi.

Net kâr %50 artarken, AVFÖK marjı yükseldi

Ocak-Eylül döneminde Kocaer Çelik'in net kârı yıllık %50 artışla 865,28 milyon TL oldu. Şirketin faaliyet kârı yıllık %21 düşüşle 1,80 milyar TL'ye, net satış gelirleri ise %11 düşüşle 19,84 milyar TL'ye geriledi.

Aynı dönemde şirketin düzeltilmiş AVFÖK değeri yıllık %3 artışla 2,91 milyar TL'ye yükseldi. Düzeltilmiş AVFÖK marjı, önceki yılın aynı dönemindeki %12,7 seviyesinden %14,7'ye çıktı. Net finansman giderleri ise %32 azalarak 1,38 milyar TL oldu.

Yurt dışı pazarların gelirlerdeki payı %72 oldu

Söz konusu dönemde Kocaer Çelik'in toplam satış tonajı yıllık yaklaşık %1 düşüşle 498.036 mt seviyesinde gerçekleşti. İhraç kayıtlı satışlar dahil yurt dışı satışların net satış gelirleri içindeki payı %72 oldu.

Yurt içi satış gelirleri yıllık %69 artışla 6,11 milyar TL'ye yükselirken, yurt dışı satış gelirleri %28 düşüşle 13,30 milyar TL'ye geriledi. Şirket 2025'nin Haziran ayında çelik ithalatına uygulanan vergilerin artırılmasının ardından kesintiye uğrayan ABD satışlarının, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yeniden başladığını belirtti.

Kocaer Çelik küresel çelik sektörünün zayıf talep, arz baskısı, artan korumacılık önlemleri ve jeopolitik risklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini ifade etti. Bu koşullar altında şirket, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla satış yapısını ve ürün karmasını yeniden düzenledi.

Katma değerli ürünlerin satış tonajındaki payı %47'ye ulaştı

Ocak-Eylül döneminde katma değerli çelik profil satışları yıllık %6 artışla 234.220 mt'ye yükselirken, bu ürünlerin toplam satış tonajındaki payı üç puan artarak %47'ye ulaştı.

Kocaer Çelik, katma değerli üretime odaklanmasının operasyonel kârlılığını desteklediğini belirtti. A2 fabrikasında 2023 yılında ve A1 fabrikasında 2024 yılında tamamlanan yenileme yatırımları, bu ürün portföyünün genişlemesine katkı sağladı. Şirket 2030 büyüme vizyonu kapsamında Aliağa'da yıllık 1 milyon mt kapasiteli bir çelikhane ve yıllık 500.000 mt kapasiteli dördüncü çelik profil fabrikası kurmayı planladığını, diğer ülkelerde üretim tesisleri veya servis merkezleri kurulmasına yönelik fizibilite çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Kocaer Çelik 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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