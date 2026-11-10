İDÇ'nin net zararı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde artarken, ihracat satışları %21 yükseldi

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 806,54 milyon TL'ye kıyasla 2,66 milyar TL seviyesine yükselirken, satış geliri ise yıllık %8 düşüşle 54,93 milyar TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte İDÇ, 2025 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 510,24 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 2,30 milyar TL faaliyet zararı açıkladı.

Ocak-Eylül döneminde şirketin kütük üretimi yıllık %5 düşüşle 1,55 milyon mt seviyesine gerilerken, inşaat demiri üretimi yıllık %3 artarak 808.436 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ'nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %3 düşüşle 293.085 mt seviyesinde yer alırken, şirket yıllık %8 düşüşle 211.752 mt çelik profil üretimi gerçekleştirdi ve toplam nihai mamul üretimi yıllık %0,3 düşüşle 1,31 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ayrıca bu yılın ilk dokuz ayında İDÇ'nin nihai mamul satışları yıllık %4 yükselişle 1,34 milyon mt seviyesine çıkarken, kütük satışları yıllık %12 düşüşle 372.177 mt seviyesine geriledi. İhracat satışları, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 439.763 mt seviyesine kıyasla %21 artışla 530.335 mt seviyesine ulaşırken, ihracat geliri yıllık %21 artışla 312,25 milyon $ seviyesine yükseldi.

İDÇ, yıllık çelik üretim kapasitesinin yaklaşık 3,1 milyon mt seviyesinde olduğunu ve çelikhane tesislerinin kapasite kullanım oranının 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen %70 seviyesine kıyasla Ocak-Eylül döneminde %66'ya gerilediğini bildirdi. Ayrıca şirket, bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Manisa'da toplam 143,18 MWe kurulu güce sahip üç aşamalı güneş enerjisi santrali yatırımını tamamlayarak devreye aldığını ve söz konusu tesisin yıllık yaklaşık 256,12 milyon kWh elektrik üretmesinin beklendiği de paylaştı.