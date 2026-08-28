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Erciyas Çelik Boru'nun net zararı 2026'nın ilk yarısında arttı

Cuma, 28 Ağustos 2026 13:48:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2025 yılının ilk yarısında kaydedilen 93,07 milyon TL net zarara kıyasla 292,21 milyon TL net zarar kaydederken, satış geliri yıllık %35,7 düşerek 2,29 milyar TL seviyesine geriledi. Öte yandan Erciyas'ın faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 252,55 milyon TL'ye kıyasla 38,74 milyon TL seviyesinde yer almaya başladı.

İlk yarıda şirketin toplam boru satışlarının %70'i dış piyasalara yapılan satışlar oluştururken, sektörel bazda gelirlerin %89'u çelik boru, %6'sı enerji ve %5'i vagon segmentinden geldi. Çelik boru faaliyetlerinden elde edilen gelir 2,04 milyar TL, enerji gelirleri 146 milyon TL ve vagon gelirleri 109 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Erciyas Boru  
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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