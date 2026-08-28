Erciyas Çelik Boru'nun net zararı 2026'nın ilk yarısında arttı

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2025 yılının ilk yarısında kaydedilen 93,07 milyon TL net zarara kıyasla 292,21 milyon TL net zarar kaydederken, satış geliri yıllık %35,7 düşerek 2,29 milyar TL seviyesine geriledi. Öte yandan Erciyas'ın faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 252,55 milyon TL'ye kıyasla 38,74 milyon TL seviyesinde yer almaya başladı.

İlk yarıda şirketin toplam boru satışlarının %70'i dış piyasalara yapılan satışlar oluştururken, sektörel bazda gelirlerin %89'u çelik boru, %6'sı enerji ve %5'i vagon segmentinden geldi. Çelik boru faaliyetlerinden elde edilen gelir 2,04 milyar TL, enerji gelirleri 146 milyon TL ve vagon gelirleri 109 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.