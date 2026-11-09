Borusan Boru 2026'nın Ocak-Eylül döneminde net kârını iki katın üzerine çıkardı, AVFÖK marjı beklentisini yükseltti

Borusan Boru altyapı ve proje iş kolundaki büyüme ve enerji segmentindeki satışların güçlenmesinin desteğiyle 2026 yılının ilk dokuz ayında gelirlerini ve kârlılığını artırdığını açıkladı. Şirketin ara dönem faaliyet raporuna göre net kârı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 38 milyon $'dan 84 milyon $'a yükselirken, konsolide satış gelirleri yıllık %22,6 artışla 1,615 milyar $ seviyesine ulaştı.

Gelirlerdeki artışa rağmen konsolide satış tonajı yıllık %1,1 azalarak 957.800 ton oldu. Geçen yılın ilk dokuz ayında %84 olan yurt dışı pazarların toplam gelirler içindeki payı %90'a yükselerek şirketin uluslararası faaliyetlerinin önemini ortaya koydu.

Kârlılıktaki iyileşmeyle AVFÖK %65,5 arttı

Borusan Boru'nun AVFÖK değeri Ocak-Eylül döneminde yıllık %65,5 artışla 168 milyon $'a yükselirken, AVFÖK marjı 2,7 puan artarak %10,4 oldu. Vergi öncesi kârı ise 2025 yılının aynı dönemindeki 44 milyon $'a kıyasla 113 milyon $ seviyesine ulaştı. İyileşme üçüncü çeyrekte de devam etti. Bu dönemde AVFÖK yıllık %61,6 artışla 77 milyon $'a yükselirken, AVFÖK marjı %12,1 olarak gerçekleşti.

Gelir artışına altyapı ve proje iş kolu öncülük etti

Altyapı ve proje segmenti, 2026 yılının ilk dokuz ayında konsolide gelirlerden aldığı %55 payla Borusan Boru'nun en büyük iş kolu olmayı sürdürdü. Segmentin satış tonajı yıllık %36,6 artarken, gelirleri %62,3 artışla 880 milyon $'a yükseldi. Üçüncü çeyrekte ise segmentin gelirleri yıllık %31,8 artarak 359 milyon $ oldu.

Enerji iş kolu da büyüme kaydetti. Dokuz aylık dönemde satış hacmi %12,4 artarken, gelirleri %14,4 yükselişle 347 milyon $'a ulaştı. Segmentin konsolide gelirler içindeki payı %21 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık endüstri ve inşaat segmentinde satış hacmi yıllık %40,1 geriledi. Segmentin gelirleri %26,6 düşüşle 239 milyon $ olurken, konsolide gelirler içindeki payı %15 seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv iş kolunda ise daha sınırlı bir büyüme kaydedildi. Satış hacmi %0,9 artarken, gelirleri %2 yükselişle 150 milyon $'a ulaştı. İş kolunun konsolide gelirler içindeki payı %9 oldu.

Yıl geneline ilişkin AVFÖK marjı beklentisi %10-11'e yükseltildi

Borusan Boru, dokuz aylık performansının ardından yıl geneline ilişkin AVFÖK marjı beklentisinin alt sınırını yükselterek önceki %9-11 aralığını %10-11 olarak güncelledi.

Şirket, 2026 yılı satış tonajı beklentisini 1,15-1,25 milyon ton, satış geliri beklentisini ise 2,2-2,4 milyar $ aralığında korudu. Şirket yönetimi, ilk dokuz aylık finansal ve operasyonel sonuçların beklentilerle uyumlu gerçekleştiğini belirtti.

Borusan Boru, yılın kalan döneminde altyapı ve proje iş kolundaki teslimatların planlanan takvime uygun şekilde gerçekleşmesini, enerji borularında olumlu talep ve fiyatlama koşullarının devam etmesini ve verimlilik çalışmalarının finansal ve operasyonel performansı desteklemesini bekliyor.