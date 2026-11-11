Kardemir Çelik haddehane modernizasyon yatırımı için kredi onayı aldı

İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. haddehane modernizasyon projesinin finansmanına yönelik kredi kullanım onayı aldığını açıkladı. Buna göre toplam 22,35 milyon € tutarında gerçekleştirilmesi planlanan haddehane modernizasyon yatırımının finansmanı için Çin'in devlet kredi sigorta kuruluşu Sinosure tarafından 9 Kasım 2026 tarihi itibarıyla kredi kullanım onayı verildi.

Şirket, söz konusu yatırımın sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesine, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına ve orta ve uzun vadede maliyet yapısı ile kârlılığına olumlu katkı sağlamasını beklediğini ifade etti.

Konuya ilişkin Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Haddehane modernizasyon projemiz için Çin'in Sinosure mekanizması kapsamında aldığımız onay, uluslararası finansman kaynaklarına erişim kabiliyetimizin ve şirketimizin yatırım vizyonunun önemli bir göstergesi. Bu yatırımla üretim süreçlerimizde verimliliği artırırken maliyet yapımızı daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyoruz. Teknolojiye ve modernizasyona yaptığımız yatırımlarla küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeye ve sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kardemir Çelik'in net kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde düştü

Öte yandan Kardemir Çelik 2026 yılının Ocak-Eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını da açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %28,41 azalarak 953,84 milyon TL seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %16,25 artışla 21,8 milyar TL oldu. Buna ek olarak şirketin faaliyet kârı %4,27 artışla 2,15 milyar TL'ye yükseldi.

Kardemir Çelik, 2026 yılının ilk çeyreğinde yeni büyük ebat profil haddehanesi yatırımına başladığını ve tesisin 2027 yılında üretime geçmesinin planlandığını açıkladı. Şirket, yeni tesisle ürün çeşitliliğini genişletmeyi hedefliyor.