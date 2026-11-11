Çelik Halat ve Tel Sanayii'nin net zararı satış gelirindeki düşüşe rağmen 2026'nın Ocak-Eylül döneminde azaldı

Kocaeli merkezli Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 878,53 milyon TL seviyesine kıyasla 689,54 milyon TL seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %8,7 düşüşle 1,77 milyar TL seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Çelik Halat'ın faaliyet zararı, bir önceki yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 270,14 milyon TL seviyesine kıyasla 280,17 milyon TL seviyesine çıktı.

Aynı dönemde şirketin toplam çelik halat satışlarının değeri yıllık %15,6 düşüşle 853,14 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, galvanizli tel satışlarının değeri yıllık %6,8 düşüşle 190,55 milyon TL ve yaylık tel satışlarının değeri de yıllık %9,9 düşüşle 350,59 milyon TL seviyesinde yer aldı. Öte yandan ön gerilmeli beton teli satışlarının değeri yıllık %7 artışla 379,68 milyon TL seviyesine yükseldi.

Çelik Halat, küresel ekonomideki yavaşlama ve ekonomik faaliyetlerdeki zayıflama sebebiyle faaliyet gösterdiği ülkelerde satış süreçlerinin yavaşladığını belirtti. Piyasadaki daralmanın faaliyetlerini olumsuz etkilemesine rağmen hammadde fiyatlarının gerileyeceği ve navlundaki dalgalanmaların azalacağı beklentilerinin yanı sıra yeni ihracat pazarlarına açılma stratejisi doğrultusunda uzun vadede olumlu sonuçlar elde etmeyi beklediğini ifade etti.