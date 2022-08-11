Yükselen Çelik’in net kârı ve satış gelirleri ilk yarıda artış gösterdi

Perşembe, 11 Ağustos 2022 11:24:20 (GMT+3) | İstanbul

Çelik üreticisi Yükselen Çelik bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında, Yükselen Çelik bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 31,71 milyon TL net kâra kıyasla çelik fiyatlarındaki artış sayesinde 118,88 milyon TL net kâr bildirdi. Aynı dönemde şirket yıllık %282,3 artışla 193,01 milyon TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %217,8 artışla 761,94 milyon TL oldu. Yılın ilk altı ayında şirketin AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 4,1 kat artışla 191,3 milyon TL seviyesine ulaştı.

İlk yarıda şirketin ihracat gelirleri bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 2,5 milyon TL’ye kıyasla 59 milyon TL’ye yükseldi. İhracat satışlarının toplam satış içindeki payı %7’yi aştı.

Açıklamaya göre şirket bu yılın ikinci yarısında kredi faizlerinde kaydedilen artışa bağlı olarak net kârının azalacağını öngörüyor. Ayrıca çelik ve emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü harekete bağlı olarak şirketin satışları düşebilir. Şirket oluşabilecek ilave makroekonomik olumsuzlukların satış gelirlerinin azalmasına neden olabileceğini ifade etti.