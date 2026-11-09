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Ekinciler'in net kârı ve satış geliri 2026'nın Ocak-Eylül döneminde artış kaydetti

Pazartesi, 09 Kasım 2026 12:11:11 (GMT+3)   |   İstanbul

İskenderun merkezli çelik üreticisi Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22,4 artışla 492,65 milyon TL seviyesine inerken, satış geliri yıllık %28,1 artışla 19,24 milyar TL seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Ekinciler'in faaliyet kârı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %42,1 azalarak 282,31 milyon TL seviyesine indi.

Aynı dönemde şirketin finansman gelirleri 460,55 milyon TL'ye yükselirken, finansman giderleri ise 380,43 milyon TL'ye geriledi.

Yılın ilk dokuz ayında şirketin inşaat demiri satış geliri yıllık %8,8 artışla 12,76 milyar TL ve kütük satış geliri yıllık %101,7 artışla 6,2 milyar TL seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca Ocak-Eylül döneminde Ekinciler'in iç piyasa satış geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13,6 artışla 16,5 milyar TL ve ihracat satış geliri de yıllık %509,9 artışla 2,68 milyar TL seviyelerinde yer aldı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Mali Sonuçlar Ekinciler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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