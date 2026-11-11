Erciyas Çelik Boru'nun net zararı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde yükseldi, satış geliri azaldı

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., bu yılın Ocak-Eylül ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2025 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 78,11 milyon TL net zarara kıyasla 561,3 milyon TL net zarar kaydederken, satış geliri yıllık %39,6 düşerek 3,35 milyar TL seviyesine geriledi. Öte yandan Erciyas'ın faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 467,71 milyon TL'ye kıyasla 136,77 milyon TL seviyesinde yer almaya başladı.

Ocak-Eylül döneminde şirketin toplam satışlarının %59'u dış piyasalara yapılan satışlar oluştururken, sektörel bazda gelirlerin %89'u çelik boru, %9'u enerji ve %2'si vagon segmentinden geldi. Çelik boru faaliyetlerinden elde edilen gelir 2,97 milyar TL, enerji gelirleri 298 milyon TL ve vagon gelirleri 73 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.