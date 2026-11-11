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Erciyas Çelik Boru'nun net zararı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde yükseldi, satış geliri azaldı

Çarşamba, 11 Kasım 2026 13:57:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Boru üreticisi Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., bu yılın Ocak-Eylül ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2025 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 78,11 milyon TL net zarara kıyasla 561,3 milyon TL net zarar kaydederken, satış geliri yıllık %39,6 düşerek 3,35 milyar TL seviyesine geriledi. Öte yandan Erciyas'ın faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 467,71 milyon TL'ye kıyasla 136,77 milyon TL seviyesinde yer almaya başladı.

Ocak-Eylül döneminde şirketin toplam satışlarının %59'u dış piyasalara yapılan satışlar oluştururken, sektörel bazda gelirlerin %89'u çelik boru, %9'u enerji ve %2'si vagon segmentinden geldi. Çelik boru faaliyetlerinden elde edilen gelir 2,97 milyar TL, enerji gelirleri 298 milyon TL ve vagon gelirleri 73 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Mali Sonuçlar Erciyas Boru  
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
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Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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