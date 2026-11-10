Yükselen Çelik 2026'nın Ocak-Eylül döneminde kâra geçerken, satış gelirini artırdı

Yükselen Çelik bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2025 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 175,39 milyon TL net zarara kıyasla 1,52 milyon TL net kâr elde etti. Ocak-Eylül döneminde Yükselen Çelik, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 25,58 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 173,45 milyon TL faaliyet kârı bildirirken, satış geliri de yıllık %19,7 artışla 1,29 milyar TL seviyesine yükseldi.

Yükselen Çelik, yurt içi ve yurt dışı sanayi sektörlerinde vasıflı çelik talebindeki daralmaya bağlı olarak satış gelirlerinin ve satış miktarının azaldığını ve kapasite kullanımını düşürdüğünü belirtti. Şirket, bu kapsamda 2025 yılının ilk çeyreğinde başlattığı tasarruf tedbirleri doğrultusunda Dudullu satış ofisi ve deposunu Dilovası Çelik Servis Merkezi'ne taşırken, İzmir Çelik Servis Merkezi'ni satış ofisine dönüştürdü.

Öte yandan, vasıflı çelik işleme kapasitesini daha önce 100.000 mt'dan 200.000 mt'a çıkardığını belirten Yükselen Çelik, ABD ve Almanya'daki bağlı ortaklıkları aracılığıyla ihracat gelirlerini artırmaya devam ettiğini bildirdi. Şirket, 2026 yılında satış gelirlerini artırmaktan ziyade yüksek kâr marjına sahip katma değerli ürünlerin satışına odaklanarak brüt ve net kâr marjlarını iyileştirmeyi hedeflediğini ifade etti.