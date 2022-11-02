Yükselen Çelik’in mali sonuçları Ocak-Eylül döneminde iki kattan fazla artış gösterdi

Çarşamba, 02 Kasım 2022 10:53:23 (GMT+3) | İstanbul

Çelik üreticisi Yükselen Çelik bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında, Yükselen Çelik bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 52,93 milyon TL net kâra kıyasla 2,3 kat artışla 122,61 milyon TL net kâr bildirdi. Aynı dönemde şirket yıllık %160,9 artışla 225,34 milyon TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri olumsuz piyasa koşullarına rağmen yıllık %172,3 artışla 1,08 milyar TL oldu. Yılın ilk dokuz ayında şirketin AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 2,4 kat artışla 203,6 milyon TL seviyesine ulaştı.

Ocak-Eylül döneminde şirketin ihracat gelirleri bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 4,3 milyon TL’ye kıyasla 68,1 milyon TL’ye yükseldi. İhracat satışlarının toplam satış içindeki payı %6,3 seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre şirket yılın tamamına yönelik satış gelirlerinin 1,2-1,5 milyar TL aralığında yer alacağını öngörüyor. Yaşanan olumsuzlukların kısmen azalması durumunda üçüncü ve dördüncü çeyrekte net kâr ve AVFÖK’ün artış göstermesi bekleniyor.