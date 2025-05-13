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Yükselen Çelik'in birinci çeyrek mali sonuçları aşağı yönlü

Salı, 13 Mayıs 2025 10:52:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Yükselen Çelik, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, 2024 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 85,36 milyon TL seviyesine kıyasla 191 milyon TL seviyesinde yer aldı. Birinci çeyrekte Yükselen Çelik, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 119,2 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 222 milyon TL faaliyet zararı bildirirken, satış geliri de yıllık %49,5 düşüşle 263,92 milyon TL seviyesine geriledi.

Ayrıca yılın ilk çeyreğinde Yükselen Çelik’in AVFÖK kaybı 175,6 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Açıklamaya göre şirketin 100.000 mt olan vasıflı çelik işleme kapasitesi, söz konusu dönemde 200.000 mt’a yükseldi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Mali Sonuçlar 

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