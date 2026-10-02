Koç Metalurji gelecekteki yatırımları için Osmaniye tesisinin yanında arsa satın aldı

Koç Metalurji Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada mevcut faaliyetleri ve gelecekteki yatırım planları kapsamında değerlendirmek üzere Osmaniye'deki üretim tesisine komşu bir arsa satın aldığını duyurdu.

Şirket, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bulunan 11.773,02 metrekarelik arsayı Kanat Boyacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den 85,38 milyon TL bedelle, peşin ödeme koşuluyla satın aldı. Yönetim kurulunun 1 Eylül tarihli kararının ardından işlem 28 Eylül'de tamamlandı.

Koç Metalurji, mevcut faaliyetleri ve gelecekteki yatırımları kapsamında değerlendirilecek arsanın şirketin faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.