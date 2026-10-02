 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Koç...

Koç Metalurji gelecekteki yatırımları için Osmaniye tesisinin yanında arsa satın aldı

Cuma, 02 Ekim 2026 11:58:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Koç Metalurji Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada mevcut faaliyetleri ve gelecekteki yatırım planları kapsamında değerlendirmek üzere Osmaniye'deki üretim tesisine komşu bir arsa satın aldığını duyurdu.

Şirket, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bulunan 11.773,02 metrekarelik arsayı Kanat Boyacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den 85,38 milyon TL bedelle, peşin ödeme koşuluyla satın aldı. Yönetim kurulunun 1 Eylül tarihli kararının ardından işlem 28 Eylül'de tamamlandı.

Koç Metalurji, mevcut faaliyetleri ve gelecekteki yatırımları kapsamında değerlendirilecek arsanın şirketin faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

Etiketler: Türkiye Avrupa Mali Sonuçlar 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Kardemir Çelik 2034 yılına kadar satış gelirinin 1,3 milyar $'a çıkacağını öngörüyor

31 Ağu | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru'nun net zararı 2026'nın ilk yarısında arttı

28 Ağu | Çelik Haberler

Kardemir Çelik'in geliri 2026'nın ilk yarısında arttı

24 Ağu | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii'nin net zararı satış gelirindeki düşüşe rağmen 2026'nın ilk yarısında azaldı

20 Ağu | Çelik Haberler

İDÇ'nin net zararı 2026'nın ilk yarısında düşerken, ihracat satışları %52 arttı

19 Ağu | Çelik Haberler

Yükselen Çelik 2026'nın ilk yarısında kâra geçti

18 Ağu | Çelik Haberler

Kardemir 2026'nın ilk yarısında net kâr elde etti, uluslararası pazar payını artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı

17 Ağu | Çelik Haberler

Ekinciler'in net kârı satış gelirindeki artışa rağmen 2026'nın ilk yarısında azaldı

11 Ağu | Çelik Haberler

Borusan Boru güçlü ilk yarı sonuçlarının ardından 2026 yılı gelir ve AVFÖK marjı beklentilerini yükseltti

10 Ağu | Çelik Haberler

Çemtaş 2026'nın ilk yarısında net zarar kaydederken, satış geliri ve üretimi azaldı

10 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis