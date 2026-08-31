 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kardemir...

Kardemir Çelik 2034 yılına kadar satış gelirinin 1,3 milyar $'a çıkacağını öngörüyor

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 15:44:37 (GMT+3)   |   İstanbul

İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. önümüzdeki yıllarda satış gelirleri ve AVFÖK'ünde büyüme öngördüğünü açıkladı.

Şirketin satış gelirlerinin 2026 yılı için öngörülen 555,64 milyon $ seviyesinden 2034 yılında yaklaşık 1,3 milyar $ seviyesine, AVFÖK'ünün ise 57,17 milyon $'dan 189,69 milyon $'a yükselmesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki yıllara ilişkin satış geliri ve AVFÖK tahminleri aşağıdaki tabloda görülebilir.

Yıl

Satış geliri

Satış geliri yıllık büyüme (%)

AVFÖK

2026

555,64 milyon $

-4,6

57,17 milyon $

2027

671,95 milyon $

20,9

79,49 milyon $

2028

808,32 milyon $

20,3

110,17 milyon $

2029

889,39 milyon $

10

127,17 milyon $

2030

958,41 milyon $

7,8

141,27 milyon $

2031

1,03 milyar $

7,9

156,63 milyon $

2032

1,11 milyar $

7,8

173,5 milyon $

2033

1,20 milyar $

7,9

178,65 milyon $

2034

1,30 milyar $

7,9

189,69 milyon $

Yıllık 25 milyon $ yatırım harcaması öngörülüyor

Tahminlere göre Kardemir Çelik'in yatırım harcamalarının 2026 yılında 36,62 milyon $ seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket için 2027-2034 döneminin her bir yılında 25 milyon $ yatırım harcaması öngörülüyor.

Yatırım harcamalarının satışlara oranının 2026 yılındaki %6,6 seviyesinden 2027 yılında %3,7'ye, 2028 yılında %3,1'e ve 2030 yılında %2,6'ya gerilemesi; 2034 yılında ise %1,9 seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Etiketler: Türkiye Avrupa Görüş Mali Sonuçlar 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Yatırımlarını sürdüren Erdemir otomotivde büyüme hedefliyor

05 May | Çelik Haberler

Erdemir 2019 yılına kadar 1 milyar $ yatırım yapacak

12 Şub | Çelik Haberler

SteelOrbis Piyasa Sohbetleri: Çelik üretimi artarken sınırsız ithalat dengeleri bozuyor

12 Şub | Çelik Haberler

Alfa Acciai bu yıl zorlu koşullarda ilerleme beklemiyor

07 Tem | Çelik Haberler

S&P Erdemir’in uzun vadeli kurumsal kredi notunu düşürdü

14 May | Çelik Haberler

ABD hurda pazarı, Ekim ayında zayıfladı

19 Eki | Hurda ve Hammadde

Asya çıkışlı kütük için satışa ayrılan tonaj belirgin şekilde azalırken, fiyatlar destek buluyor

01 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez sıcak rulo sac piyasası Asya çıkışlı tekliflerin yükselmesi ve sevkiyatlara ilişkin belirsizlik nedeniyle ...

01 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 1 Eylül 2026

01 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin'de yerel sıcak rulo sac fiyatları talep iyileşmediği için sınırlı yükseliş gösterirken, artışın devam etmesi ...

01 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis