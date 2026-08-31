Kardemir Çelik 2034 yılına kadar satış gelirinin 1,3 milyar $'a çıkacağını öngörüyor

İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. önümüzdeki yıllarda satış gelirleri ve AVFÖK'ünde büyüme öngördüğünü açıkladı.

Şirketin satış gelirlerinin 2026 yılı için öngörülen 555,64 milyon $ seviyesinden 2034 yılında yaklaşık 1,3 milyar $ seviyesine, AVFÖK'ünün ise 57,17 milyon $'dan 189,69 milyon $'a yükselmesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki yıllara ilişkin satış geliri ve AVFÖK tahminleri aşağıdaki tabloda görülebilir.

Yıl Satış geliri Satış geliri yıllık büyüme (%) AVFÖK 2026 555,64 milyon $ -4,6 57,17 milyon $ 2027 671,95 milyon $ 20,9 79,49 milyon $ 2028 808,32 milyon $ 20,3 110,17 milyon $ 2029 889,39 milyon $ 10 127,17 milyon $ 2030 958,41 milyon $ 7,8 141,27 milyon $ 2031 1,03 milyar $ 7,9 156,63 milyon $ 2032 1,11 milyar $ 7,8 173,5 milyon $ 2033 1,20 milyar $ 7,9 178,65 milyon $ 2034 1,30 milyar $ 7,9 189,69 milyon $

Yıllık 25 milyon $ yatırım harcaması öngörülüyor

Tahminlere göre Kardemir Çelik'in yatırım harcamalarının 2026 yılında 36,62 milyon $ seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket için 2027-2034 döneminin her bir yılında 25 milyon $ yatırım harcaması öngörülüyor.

Yatırım harcamalarının satışlara oranının 2026 yılındaki %6,6 seviyesinden 2027 yılında %3,7'ye, 2028 yılında %3,1'e ve 2030 yılında %2,6'ya gerilemesi; 2034 yılında ise %1,9 seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.