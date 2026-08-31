Kardemir Çelik 2034 yılına kadar satış gelirinin 1,3 milyar $'a çıkacağını öngörüyor

İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. önümüzdeki yıllarda satış gelirleri ve AVFÖK'ünde büyüme öngördüğünü açıkladı.
Şirketin satış gelirlerinin 2026 yılı için öngörülen 555,64 milyon $ seviyesinden 2034 yılında yaklaşık 1,3 milyar $ seviyesine, AVFÖK'ünün ise 57,17 milyon $'dan 189,69 milyon $'a yükselmesi tahmin ediliyor.
Önümüzdeki yıllara ilişkin satış geliri ve AVFÖK tahminleri aşağıdaki tabloda görülebilir.
|
Yıl
|
Satış geliri
|
Satış geliri yıllık büyüme (%)
|
AVFÖK
|
2026
|
555,64 milyon $
|
-4,6
|
57,17 milyon $
|
2027
|
671,95 milyon $
|
20,9
|
79,49 milyon $
|
2028
|
808,32 milyon $
|
20,3
|
110,17 milyon $
|
2029
|
889,39 milyon $
|
10
|
127,17 milyon $
|
2030
|
958,41 milyon $
|
7,8
|
141,27 milyon $
|
2031
|
1,03 milyar $
|
7,9
|
156,63 milyon $
|
2032
|
1,11 milyar $
|
7,8
|
173,5 milyon $
|
2033
|
1,20 milyar $
|
7,9
|
178,65 milyon $
|
2034
|
1,30 milyar $
|
7,9
|
189,69 milyon $
Yıllık 25 milyon $ yatırım harcaması öngörülüyor
Tahminlere göre Kardemir Çelik'in yatırım harcamalarının 2026 yılında 36,62 milyon $ seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket için 2027-2034 döneminin her bir yılında 25 milyon $ yatırım harcaması öngörülüyor.
Yatırım harcamalarının satışlara oranının 2026 yılındaki %6,6 seviyesinden 2027 yılında %3,7'ye, 2028 yılında %3,1'e ve 2030 yılında %2,6'ya gerilemesi; 2034 yılında ise %1,9 seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.