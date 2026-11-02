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Kıraç Galvaniz ilk dokuz ayda 2026 yılı hasılat hedefinin %75,8'ine ulaştı

Pazartesi, 02 Kasım 2026 11:50:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Kıraç Galvaniz, 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre %184,4 artışla 6,07 milyar TL'ye yükselirken, net kârı %144,4 artarak 1,96 milyar TL oldu. Kıraç Galvaniz dokuz aylık hasılatıyla 2026 yılı için belirlediği 8 milyar TL'lik yıl sonu hedefinin %75,8'ine ulaştı.

Ocak-Eylül döneminde Kıraç Galvaniz'in esas faaliyet kârı 342,5 milyon TL'den %535,3 artışla 2,18 milyar TL'ye ulaşırken, AVFÖK'ü 2,26 milyar TL olarak gerçekleşti. AVFÖK marjı ise yaklaşık %24'ten %37'ye yükseldi.

Yaklaşık 30 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketin ilk dokuz aylık ihracat geliri 2,44 milyar TL olurken, yurt dışı satışların toplam hasılat içindeki payı yaklaşık %40 olarak kaydedildi.

Bursa'daki yeni üretim tesisinin inşaatının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Kıraç Galvaniz, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere stratejik sektörlere yönelik üretim altyapısını geliştirmek ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yeni bir üretim tesisi inşa ediyor.

Tesisin inşaat çalışmalarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Şirketin üretime geçiş takviminin ise makine ve ekipman kurulumları, gerekli izinler, testler ve devreye alma süreçlerinin netleşmesinin ardından ayrıca kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

Etiketler: Türkiye Avrupa Mali Sonuçlar 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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