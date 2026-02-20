 |  Giriş 
Yükselen Çelik 2025’te zarar kaydetti, maliyet azaltıcı önlemler alındı

Cuma, 20 Şubat 2026 14:41:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Yükselen Çelik, 2025 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket, bir önceki yıl kaydedilen 485,58 milyon TL net zarara kıyasla 187,74 milyon TL net zarar kaydetti. Şirketin faaliyet kârı, 2024 yılında kaydedilen 162,42 milyon TL'ye kıyasla 73,3 milyon TL olurken, satış geliri yıllık %44,4 düşüşle 1,13 milyar TL seviyesinde yer aldı.

Şirketin vasıflı çelik işleme kapasitesi 100.000 mt’dan 200.000 mt’a çıkarıldı. Ancak 2025 yılında hem yurt içinde hem de yurt dışında görülen talep daralması nedeniyle kapasite kullanım oranları düştü.

Ayrıca Yükselen Çelik, bazı maliyet azaltıcı önlemler hayata geçirdi:

  • Dudullu satış ofisi ve depo kapatılarak Dilovası çelik servis merkezine taşındı,
  • İzmir çelik servis merkezi satış ofisine dönüştürüldü,
  • Ofis birleşmeleri yapıldı,
  • Personel sayısı yaklaşık %30 azaltıldı.

Şirket, 2026 yılında önceliğin satış hacmi artışı değil, yüksek marjlı ürünlere yönelmek olduğunu vurguladı. Özellikle katma değerli vasıflı çelik ürünleri, yurt dışı iştirakler üzerinden ihracat artışı ve brüt ile net kâr marjlarının iyileştirilmesi öncelikli stratejiler arasında yer alıyor.


