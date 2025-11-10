 |  Giriş 

Borusan Boru 2025’in Ocak-Eylül döneminde net kârını artırdı, beklentiler yukarı yönlü

Pazartesi, 10 Kasım 2025 14:23:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş., bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 311,38 milyon TL’ye kıyasla 1,53 milyar TL seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %19,2 artarak 51,25 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin mali performansındaki artışı satışlarının %72’sini gerçekleştirdiği ABD piyasasındaki olumlu fiyat koşulları sağladı.

İlk dokuz ayda Borusan’ın toplam satış hacmi yıllık %6,7 artışla 968.100 mt seviyesinde yer alırken, ihracat satışları toplam satış gelirinin %84’ünü oluşturdu.

Borusan, uyguladığı sıkı maliyet yönetimi uygulamaları sayesinde kar marjını artırmasına rağmen Türkiye’deki enflasyonist koşulların talebi ve fiyatları baskı altında tutmaya devam ettiğini bildirdi. Raporda, “küresel ekonomi ve çelik boru sektöründeki karışık görünüm sürdü. Yılın ilk yarısında, ABD’nin belirsiz tarife politikaları nedeniyle talep öne çekilirken; ABD dolarındaki değer kaybı ise gelişmekte olan ülkelere geçici olarak sermaye girişi ve kredi maliyetlerinde bir miktar rahatlama sağladı. Ancak yılın geri kalanında ticaret zincirlerindeki kırılganlıklar gibi yapısal zayıflıkların daha görünür hale gelmesi beklenmekte,” ifadeleri kullanıldı.

Borusan, 2025 yılının tamamı için önceden 1,05-1,20 milyon mt olan toplam satış tonajı tahminini 1,20-1,34 milyon mt olarak yukarı yönlü revize etti. Şirketin satış geliri tahmini ise 1,6-1,8 milyar $’dan 1,7-1,9 milyar $’a çekildi.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Borusan Boru 

